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    Рууд сенсационно проиграет Дакворту?

    Рууд — Дакворт. Ставка (к. 1.96) и прогноз на «Мастерс» в Монреале 8 августа 2024 года

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    Каспер Рууд
    Норвежец Каспер Рууд сыграет против австралийца Джеймса Дакворта во втором круге «Мастерса» в Монреале. Матч пройдет 8 августа, начало — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Рууд — Дакворт, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Рууд

    Каспер сыграет на харде впервые за четыре с половиной месяца.

    В первой половине сезона его главным успехом на этом покрытии стал выход в финал турнира в Акапулько.

    Кроме того, Рууд добрался до решающего матча на еще одном турнире в Мексике — в Лос-Кабосе.

    Прогнозы на теннис

    Также стоит отметить, что два года назад Рууд добрался в Монреале до полуфинала. На твердом покрытии у него результаты ни чуть не хуже, чем на любимом грунте.

    Дакворт

    Джеймс не смог пройти квалификацию в столице Квебека, но в итоге все равно попал в основную сетку как лаки-лузер.

    В решающем раунде отбора австралийский теннисист проиграл американцу Маккензи Макдональду в матче с двумя тай-брейками.

    Зато в основной сетке Дакворт начал с уверенной победы над еще одним представителем США — Маркосом Гироном.

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    Дакворт отдал американцу лишь пять геймов — 6:4, 6:1. В этом матче 80-я ракетка мира неплохо играл на подаче и реализовал четыре брейк-пойнта из 12-ти.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Рууда в этом матче можно поставить за 1.19, победу Дакворта букмекеры предлагают за 4.65.

    Прогноз: Каспер в прошлом месяце проиграл Фабио Фоньини на Уимблдоне и Тиаго Монтейро в шведском Бостаде. Вряд ли кто-то сильно удивится, если норвежец снова не подтвердит статус явного фаворита.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,0 за 1.96.

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    Рууд — Дакворт: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 08.08.2024. Прогнозы на теннис. Рууд сенсационно проиграет Дакворту?
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