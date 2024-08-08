Норвежец Каспер Рууд сыграет против австралийца Джеймса Дакворта во втором круге «Мастерса» в Монреале. Матч пройдет 8 августа, начало — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Рууд — Дакворт, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Рууд

Каспер сыграет на харде впервые за четыре с половиной месяца.

В первой половине сезона его главным успехом на этом покрытии стал выход в финал турнира в Акапулько.

Кроме того, Рууд добрался до решающего матча на еще одном турнире в Мексике — в Лос-Кабосе.

Прогнозы на теннис

Также стоит отметить, что два года назад Рууд добрался в Монреале до полуфинала. На твердом покрытии у него результаты ни чуть не хуже, чем на любимом грунте.

Дакворт

Джеймс не смог пройти квалификацию в столице Квебека, но в итоге все равно попал в основную сетку как лаки-лузер.

В решающем раунде отбора австралийский теннисист проиграл американцу Маккензи Макдональду в матче с двумя тай-брейками.

Зато в основной сетке Дакворт начал с уверенной победы над еще одним представителем США — Маркосом Гироном.

Дакворт отдал американцу лишь пять геймов — 6:4, 6:1. В этом матче 80-я ракетка мира неплохо играл на подаче и реализовал четыре брейк-пойнта из 12-ти.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рууда в этом матче можно поставить за 1.19, победу Дакворта букмекеры предлагают за 4.65.

Прогноз: Каспер в прошлом месяце проиграл Фабио Фоньини на Уимблдоне и Тиаго Монтейро в шведском Бостаде. Вряд ли кто-то сильно удивится, если норвежец снова не подтвердит статус явного фаворита.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,0 за 1.96.