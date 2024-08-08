Рууд
Каспер сыграет на харде впервые за четыре с половиной месяца.
В первой половине сезона его главным успехом на этом покрытии стал выход в финал турнира в Акапулько.
Кроме того, Рууд добрался до решающего матча на еще одном турнире в Мексике — в Лос-Кабосе.
Также стоит отметить, что два года назад Рууд добрался в Монреале до полуфинала. На твердом покрытии у него результаты ни чуть не хуже, чем на любимом грунте.
Дакворт
Джеймс не смог пройти квалификацию в столице Квебека, но в итоге все равно попал в основную сетку как лаки-лузер.
В решающем раунде отбора австралийский теннисист проиграл американцу Маккензи Макдональду в матче с двумя тай-брейками.
Зато в основной сетке Дакворт начал с уверенной победы над еще одним представителем США — Маркосом Гироном.
Дакворт отдал американцу лишь пять геймов — 6:4, 6:1. В этом матче 80-я ракетка мира неплохо играл на подаче и реализовал четыре брейк-пойнта из 12-ти.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Рууда в этом матче можно поставить за 1.19, победу Дакворта букмекеры предлагают за 4.65.
Прогноз: Каспер в прошлом месяце проиграл Фабио Фоньини на Уимблдоне и Тиаго Монтейро в шведском Бостаде. Вряд ли кто-то сильно удивится, если норвежец снова не подтвердит статус явного фаворита.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,0 за 1.96.