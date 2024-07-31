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    Музетти выиграет третий подряд матч против Фрица?

    Музетти — Фриц. Ставка (к. 2.02) и прогноз на олимпийский турнир по теннису 31 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Музетти — Фриц
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    Лоренцо Музетти
    Американец Тейлор Фриц сыграет против итальянца Лоренцо Музетти в третьем круге олимпийского турнира по теннису в Париже. Матч пройдет 31 июля, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Музетти — Фриц, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Музетти

    Лоренцо уверенно прошел два предыдущих раунда. Пока что он не проиграл ни сета.

    В первом круге итальянский теннисист легко переиграл француза Гаэля Монфиса — 6:1, 6:4.

    В следующем матче Музетти одержал победу над аргентинцем Мариано Навоне — 7:6, 6:3.

    Прогнозы на теннис

    Примечательно, что за последнюю неделю Музетти провел уже шесть матчей. В прошлую субботу он уступил аргентинцу Франсиско Серундоло в финале турнира в Умаге, а уже на следующий день играл в Париже против Монфиса.

    Фриц

    Тейлор во вторник одержал волевую победу над Джеком Дрейпером — 6:7, 6:3, 6:2.

    Британец шикарно провел первый сет, вообще не ошибался на подаче, но играть на таком уровне в течение всего матча он все-таки не смог.

    Также стоит отметить, что Фриц в этом матче не отдал ни гейма на своей подаче, при этом отыграв девять брейк-пойнтов.

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    В первом круге Фриц выиграл у представителя Казахстана Александра Бублика — 6:4, 6:4.

    Ранее в этом году Фриц на четырех грунтовых турнирах выиграл не менее трех матчей.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Музетти в этом матче можно поставить за 1.81, победу Фрица букмекеры предлагают за 2.00.

    Прогноз: в начале июля Лоренцо переиграл Тейлора в драматичном пятисетовом матче на Уимблдоне. А в апреле итальянец остановил американца в Монте-Карло.

    Несмотря на это, все равно нет уверенности, что Музетти снова обыграет Фрица. По поводу исхода здесь сложно что-то сказать, но вполне вероятно, что в предстоящем матче будет три напряженных сета.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.02.

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    Музетти — Фриц: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 31.07.2024. Прогнозы на теннис. Музетти выиграет третий подряд матч против Фрица?
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