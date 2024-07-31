Музетти
Лоренцо уверенно прошел два предыдущих раунда. Пока что он не проиграл ни сета.
В первом круге итальянский теннисист легко переиграл француза Гаэля Монфиса — 6:1, 6:4.
В следующем матче Музетти одержал победу над аргентинцем Мариано Навоне — 7:6, 6:3.
Примечательно, что за последнюю неделю Музетти провел уже шесть матчей. В прошлую субботу он уступил аргентинцу Франсиско Серундоло в финале турнира в Умаге, а уже на следующий день играл в Париже против Монфиса.
Фриц
Тейлор во вторник одержал волевую победу над Джеком Дрейпером — 6:7, 6:3, 6:2.
Британец шикарно провел первый сет, вообще не ошибался на подаче, но играть на таком уровне в течение всего матча он все-таки не смог.
Также стоит отметить, что Фриц в этом матче не отдал ни гейма на своей подаче, при этом отыграв девять брейк-пойнтов.
В первом круге Фриц выиграл у представителя Казахстана Александра Бублика — 6:4, 6:4.
Ранее в этом году Фриц на четырех грунтовых турнирах выиграл не менее трех матчей.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Музетти в этом матче можно поставить за 1.81, победу Фрица букмекеры предлагают за 2.00.
Прогноз: в начале июля Лоренцо переиграл Тейлора в драматичном пятисетовом матче на Уимблдоне. А в апреле итальянец остановил американца в Монте-Карло.
- 1.88Муте — Пол: прогноз и ставкаСегодня в 13:00
- 1.93Баэс — Циципас: прогноз и ставкаСегодня в 13:00
- 2.04Джокович — Кепфер: прогноз и ставкаСегодня в 13:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Несмотря на это, все равно нет уверенности, что Музетти снова обыграет Фрица. По поводу исхода здесь сложно что-то сказать, но вполне вероятно, что в предстоящем матче будет три напряженных сета.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.02.