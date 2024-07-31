Россиянин Даниил Медведев сыграет против канадца Феликса Оже-Альяссима в третьем круге олимпийского турнира по теннису в Париже. Матч пройдет 31 июля, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Оже-Альяссим — Медведев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Оже-Альяссим

Феликс максимально уверенно прошел два предыдущих раунда — до сих пор он отдал лишь шесть геймов.

В первом матче канадский теннисист одержал победу над американцем Маркосом Гироном — 6:1, 6:4.

Во втором круге Оже-Альяссим разгромил немца Максимилиана Мартерера — 6:0, 6:1.

В текущем сезоне Оже-Альяссим демонстрирует на грунте свои лучшие результаты.

Прогнозы на теннис

Главным успехом бывшей шестой ракетки мира в 2024-м пока остается выход в финал «Мастерса» в Мадриде. На Ролан Гаррос он прошел три раунда, после чего уступил Карлосу Алькарасу.

Медведев

Даниил тоже начал олимпийский турнир с двух разгромных побед.

В первом матче российский теннисист спокойно остановил австралийца Ринки Хиджикату — 6:2, 6:1.

В следующем раунде Медведев одержал победу над австрийцем Себастьяном Офнером — 6:2, 6:2.

Но есть один нюанс, на который все же стоит обратить внимание. Во вторник Медведев играл последним запуском, завершил ближе к полуночи, спать лег, скорее всего, не раньше двух часов ночи, но, несмотря на это, сегодня ему придется выйти на корт вскоре после полудня. Это немного странно.

В этом плане, конечно, очень хорошо, что матч с Офнером получился не самым сложным.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Оже-Альяссима в этом матче можно поставить за 2.60, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.50.

Прогноз: ситуация действительно не самая приятная, но, скорее всего, Даниил успеет восстановиться. Также стоит отметить, что россиянин ведет 7-0 в личных встречах с канадцем. Правда, до сих пор они играли только на харде. Но мы считаем, что Медведев обыграет Феликса и на грунте.

Рекомендуемая ставка: победа Медведева в двух сетах за 2.24.