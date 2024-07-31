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    Успеет ли Медведев восстановиться к матчу с Оже-Альяссимом?

    Оже-Альяссим — Медведев. Ставка (к. 2.24) и прогноз на олимпийский турнир по теннису 31 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Оже-Альяссим — Медведев
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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против канадца Феликса Оже-Альяссима в третьем круге олимпийского турнира по теннису в Париже. Матч пройдет 31 июля, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Оже-Альяссим — Медведев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Оже-Альяссим

    Феликс максимально уверенно прошел два предыдущих раунда — до сих пор он отдал лишь шесть геймов.

    В первом матче канадский теннисист одержал победу над американцем Маркосом Гироном — 6:1, 6:4.

    Во втором круге Оже-Альяссим разгромил немца Максимилиана Мартерера — 6:0, 6:1.

    В текущем сезоне Оже-Альяссим демонстрирует на грунте свои лучшие результаты.

    Прогнозы на теннис

    Главным успехом бывшей шестой ракетки мира в 2024-м пока остается выход в финал «Мастерса» в Мадриде. На Ролан Гаррос он прошел три раунда, после чего уступил Карлосу Алькарасу.

    Медведев

    Даниил тоже начал олимпийский турнир с двух разгромных побед.

    В первом матче российский теннисист спокойно остановил австралийца Ринки Хиджикату — 6:2, 6:1.

    В следующем раунде Медведев одержал победу над австрийцем Себастьяном Офнером — 6:2, 6:2.

    Но есть один нюанс, на который все же стоит обратить внимание. Во вторник Медведев играл последним запуском, завершил ближе к полуночи, спать лег, скорее всего, не раньше двух часов ночи, но, несмотря на это, сегодня ему придется выйти на корт вскоре после полудня. Это немного странно.

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    В этом плане, конечно, очень хорошо, что матч с Офнером получился не самым сложным.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Оже-Альяссима в этом матче можно поставить за 2.60, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.50.

    Прогноз: ситуация действительно не самая приятная, но, скорее всего, Даниил успеет восстановиться. Также стоит отметить, что россиянин ведет 7-0 в личных встречах с канадцем. Правда, до сих пор они играли только на харде. Но мы считаем, что Медведев обыграет Феликса и на грунте.

    Рекомендуемая ставка: победа Медведева в двух сетах за 2.24.

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    Оже-Альяссим — Медведев: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 31.07.2024. Прогнозы на теннис. Успеет ли Медведев восстановиться к матчу с Оже-Альяссимом?
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