Гречанка Мария Саккари и украинка Марта Костюк встретятся в третьем круге Олимпийских игр. Матч пройдет 31 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Саккари — Костюк, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Мария Саккари

Последние полгода Саккари нас всех приучила к том, что никогда нет уверенности в её победе, даже если она встречается с откровенно слабой соперницей.

На последних соревнованиях она начала постепенно отходить от этого правила, и это не может не радовать её многочисленных поклонников.

На парижских кортах она уже записала в свой актив две виктории, которые пришлись на матчи против черногорки Ковинич и китаянки Юань.

В третьем круге гречанке предстоит сыграть с украинкой Костюк, и здесь для победы придётся подключать дополнительные ресурсы.

Марта Костюк

Нельзя говорить, что в игре Костюк заметен стремительный прогресс, но она учится новому каждый месяц, поэтому накапливаемый опыт также играет существенную роль в её становлении.

Прогнозы на теннис

Последние большие турниры ей откровенно не удавались, но при этом на грунте в Париже теннис идет пока что как по маслу.

Лулу Сан и Клару Бюрель нельзя отнести к непреодолимым соперницам, но и обыграть их ещё нужно.

В игре третьего круга против Саккари украинка не является фавориткой, но будет пользоваться слабостями Марии, чтобы получиться преимущество по ходу встречи.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гречанку в этом поединке: победа Саккари — 1.38, победа Костюк — 2.71.

Прогноз: Саккари не даст возможностей Костюк зацепиться за предстоящую игру

Ставка: Ф1 (-4) за 1.84

Альтернативный прогноз: Матч не претендует на долговременное противосияние

Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.43