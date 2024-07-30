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    Саккари продолжит победное шествие?

    Саккари — Костюк. Ставка (к. 1.84) и прогноз на матч Олимпиады 31 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Саккари — Костюк
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    Мария Саккари
    Гречанка Мария Саккари и украинка Марта Костюк встретятся в третьем круге Олимпийских игр. Матч пройдет 31 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Саккари — Костюк, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Париж-2024. Женщины 30 Июля 2024 года

    Мария Саккари

  • Греция
    •  Мария Саккари 14:30 Марта Костюк

    Марта Костюк

  • Украина
    •

    Мария Саккари

    Последние полгода Саккари нас всех приучила к том, что никогда нет уверенности в её победе, даже если она встречается с откровенно слабой соперницей.

    На последних соревнованиях она начала постепенно отходить от этого правила, и это не может не радовать её многочисленных поклонников.

    На парижских кортах она уже записала в свой актив две виктории, которые пришлись на матчи против черногорки Ковинич и китаянки Юань.

    В третьем круге гречанке предстоит сыграть с украинкой Костюк, и здесь для победы придётся подключать дополнительные ресурсы.

    Марта Костюк

    Нельзя говорить, что в игре Костюк заметен стремительный прогресс, но она учится новому каждый месяц, поэтому накапливаемый опыт также играет существенную роль в её становлении.

    Прогнозы на теннис

    Последние большие турниры ей откровенно не удавались, но при этом на грунте в Париже теннис идет пока что как по маслу.

    Лулу Сан и Клару Бюрель нельзя отнести к непреодолимым соперницам, но и обыграть их ещё нужно.

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    В игре третьего круга против Саккари украинка не является фавориткой, но будет пользоваться слабостями Марии, чтобы получиться преимущество по ходу встречи.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гречанку в этом поединке: победа Саккари — 1.38, победа Костюк — 2.71.

    Прогноз: Саккари не даст возможностей Костюк зацепиться за предстоящую игру

    Ставка: Ф1 (-4) за 1.84

    Альтернативный прогноз: Матч не претендует на долговременное противосияние

    Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.43

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    Саккари — Костюк: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 30.07.2024. Прогнозы на теннис. Саккари продолжит победное шествие?
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