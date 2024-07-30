Мария Саккари
Марта Костюк
Мария Саккари
Последние полгода Саккари нас всех приучила к том, что никогда нет уверенности в её победе, даже если она встречается с откровенно слабой соперницей.
На последних соревнованиях она начала постепенно отходить от этого правила, и это не может не радовать её многочисленных поклонников.
На парижских кортах она уже записала в свой актив две виктории, которые пришлись на матчи против черногорки Ковинич и китаянки Юань.
В третьем круге гречанке предстоит сыграть с украинкой Костюк, и здесь для победы придётся подключать дополнительные ресурсы.
Марта Костюк
Нельзя говорить, что в игре Костюк заметен стремительный прогресс, но она учится новому каждый месяц, поэтому накапливаемый опыт также играет существенную роль в её становлении.
Последние большие турниры ей откровенно не удавались, но при этом на грунте в Париже теннис идет пока что как по маслу.
Лулу Сан и Клару Бюрель нельзя отнести к непреодолимым соперницам, но и обыграть их ещё нужно.
В игре третьего круга против Саккари украинка не является фавориткой, но будет пользоваться слабостями Марии, чтобы получиться преимущество по ходу встречи.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в гречанку в этом поединке: победа Саккари — 1.38, победа Костюк — 2.71.
Прогноз: Саккари не даст возможностей Костюк зацепиться за предстоящую игру
- 1.96Музетти — Навоне: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 2.17Зверев — Махач: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 2.07Дрейпер — Фриц: прогноз и ставкаСегодня в 13:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: Ф1 (-4) за 1.84
Альтернативный прогноз: Матч не претендует на долговременное противосияние
Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.43