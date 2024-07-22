Меньшик
Якуб на прошлой неделе не выиграл ни одного матча на турнире в Ньюпорте, уступив в первом же матче австралийцу Алексу Болту.
Чех и в прошлом месяце не лучшим образом играл на траве, но все равно почему-то решил еще раз выступить на этом покрытии. Единственным приятным исключением стал турнир на Мальорке, на котором он дошел до четвертьфинала.
На грунте в текущем сезоне Меньшик провел лишь четыре матча. В апреле он прошел два раунда на «Мастерсе» в Мадриде, а в начале мая проиграл на старте «тысячника» в Риме.
Свои лучшие результаты в этом году 18-летний Меньшик демонстрировал на харде. Его главным успехом пока остается выход в финал турнира в Дохе.
Попырин
Алексей на прошлой неделе провалил турнир в Гамбурге. Уже в первом круге он уступил 161-й ракетке мира французу Юго Бланше.
При этом стоит отметить, что весной теннисист из Австралии тоже не лучшим образом выступал на грунте.
После «Мастерса» в Монте-Карло, на котором он дошел до третьего круга, Попырин не выиграл ни одного матча в Барселоне, Мадриде, Риме и на Ролан Гаррос.
Но также не стоит забывать про еще одну существенную деталь: Попырин — действующий чемпион турнира в Умаге. В прошлом сезоне он значительно лучше играл на глине.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Меньшика в этом матче можно поставить за 2.34, победу Попырина букмекеры предлагают за 1.60.
Прогноз: скорее всего, Алексей начнет защиту титул с тяжелейшего матча. При этом не факт, что австралиец подтвердит статус фаворита.
- 1.68Парризас Диас — Мартич: прогноз и ставкаСегодня в 11:00
- 1.69Карле — Паке: прогноз и ставкаСегодня в 11:00
- 1.73Аванесян — Ромеро-Гормаз: прогноз и ставкаСегодня в 11:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.32.