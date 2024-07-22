Чех Якуб Меньшик сыграет против представителя Австралии Алексея Попырина в первом круге турнира в хорватском Умаге. Матч пройдет 23 июля, начало — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч Меньшик — Попырин, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Меньшик

Якуб на прошлой неделе не выиграл ни одного матча на турнире в Ньюпорте, уступив в первом же матче австралийцу Алексу Болту.

Чех и в прошлом месяце не лучшим образом играл на траве, но все равно почему-то решил еще раз выступить на этом покрытии. Единственным приятным исключением стал турнир на Мальорке, на котором он дошел до четвертьфинала.

На грунте в текущем сезоне Меньшик провел лишь четыре матча. В апреле он прошел два раунда на «Мастерсе» в Мадриде, а в начале мая проиграл на старте «тысячника» в Риме.

Прогнозы на теннис

Свои лучшие результаты в этом году 18-летний Меньшик демонстрировал на харде. Его главным успехом пока остается выход в финал турнира в Дохе.

Попырин

Алексей на прошлой неделе провалил турнир в Гамбурге. Уже в первом круге он уступил 161-й ракетке мира французу Юго Бланше.

При этом стоит отметить, что весной теннисист из Австралии тоже не лучшим образом выступал на грунте.

После «Мастерса» в Монте-Карло, на котором он дошел до третьего круга, Попырин не выиграл ни одного матча в Барселоне, Мадриде, Риме и на Ролан Гаррос.

Но также не стоит забывать про еще одну существенную деталь: Попырин — действующий чемпион турнира в Умаге. В прошлом сезоне он значительно лучше играл на глине.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Меньшика в этом матче можно поставить за 2.34, победу Попырина букмекеры предлагают за 1.60.

Прогноз: скорее всего, Алексей начнет защиту титул с тяжелейшего матча. При этом не факт, что австралиец подтвердит статус фаворита.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.32.