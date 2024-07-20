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    Тиранте обыграет Боржеша и выйдет в финал?

    Тиранте — Боржеш. Ставка (к. 2.30) и прогноз на турнир в Бостаде 20 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Тиранте — Боржеш
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    Тиаго Тиранте
    Португалец Нуну Боржеш сыграет против аргентинца Тиаго Тиранте в полуфинале турнира в шведском Бостаде. Матч пройдет 20 июля, начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Тиранте — Боржеш, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Бостад. Мужчины 20 Июля 2024 года

    Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина)

  • Бостад. Мужчины
    •  Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина) 15:30 Нуну Боржес

    Нуну Боржес

  • Португалия
    •

    Тиранте

    Для Тиаго текущая неделя пока что с отрывом лучшая в карьере. Он впервые выиграл три матча подряд на уровне основной сетки ATP.

    В пятницу аргентинский теннисист прервал победную серию Роберто Карбальеса-Баэны, который на прошлой неделе взял титул на «челленджере» в немецком Брауншвейге.

    Тиранте обыграл испанца в напряженном трехсетовом матче — 6:3, 2:6, 7:5. В решающем сете соперник вел 5:2 с одним брейком, но Тиаго в итоге совершил камбэк.

    Прогнозы на теннис

    Но пока что главным событием этой недели остается победа 23-летнего Тиранте над россиянином Андреем Рублевым в матче второго круга — 7:6, 3:6, 6:4.

    Боржеш

    Португальский теннисист впервые в сезоне дошел до полуфинала на турнире ATP.

    Правда, по количеству выигранных матчей подряд это пока не лучший его результат в 2024-м: на Australian Open и на «Мастерсе» в Риме он тоже прошел три раунда.

    В пятницу Боржеш одержал победу над Тимофеем Скатовым — 6:4, 6:3. На этот раз представитель Казахстана не смог удивить.

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    В остальных матчах 27-летний Боржеш выиграл у итальянца Андреа Пеллегрино и у соотечественника Энрике Роши.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Тиранте в этом матче можно поставить за 2.30, победу Боржеша букмекеры предлагают за 1.62.

    Прогноз: в прошлом году аргентинец выиграл у португальца на травяном «челленджере» в Илкли — 4:6, 6:3, 6:4. Есть подозрение, что на грунте Боржеш тоже не справится с этим соперником. Победа Тиранте над Рублевым не была случайной.

    Рекомендуемая ставка: победа Тиранте за 2.30.

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    Тиранте — Боржеш: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 20.07.2024. Прогнозы на теннис. Тиранте обыграет Боржеша и выйдет в финал?
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