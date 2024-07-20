Португалец Нуну Боржеш сыграет против аргентинца Тиаго Тиранте в полуфинале турнира в шведском Бостаде. Матч пройдет 20 июля, начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Тиранте — Боржеш, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Тиранте

Для Тиаго текущая неделя пока что с отрывом лучшая в карьере. Он впервые выиграл три матча подряд на уровне основной сетки ATP.

В пятницу аргентинский теннисист прервал победную серию Роберто Карбальеса-Баэны, который на прошлой неделе взял титул на «челленджере» в немецком Брауншвейге.

Тиранте обыграл испанца в напряженном трехсетовом матче — 6:3, 2:6, 7:5. В решающем сете соперник вел 5:2 с одним брейком, но Тиаго в итоге совершил камбэк.

Прогнозы на теннис

Но пока что главным событием этой недели остается победа 23-летнего Тиранте над россиянином Андреем Рублевым в матче второго круга — 7:6, 3:6, 6:4.

Боржеш

Португальский теннисист впервые в сезоне дошел до полуфинала на турнире ATP.

Правда, по количеству выигранных матчей подряд это пока не лучший его результат в 2024-м: на Australian Open и на «Мастерсе» в Риме он тоже прошел три раунда.

В пятницу Боржеш одержал победу над Тимофеем Скатовым — 6:4, 6:3. На этот раз представитель Казахстана не смог удивить.

В остальных матчах 27-летний Боржеш выиграл у итальянца Андреа Пеллегрино и у соотечественника Энрике Роши.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Тиранте в этом матче можно поставить за 2.30, победу Боржеша букмекеры предлагают за 1.62.

Прогноз: в прошлом году аргентинец выиграл у португальца на травяном «челленджере» в Илкли — 4:6, 6:3, 6:4. Есть подозрение, что на грунте Боржеш тоже не справится с этим соперником. Победа Тиранте над Рублевым не была случайной.

Рекомендуемая ставка: победа Тиранте за 2.30.