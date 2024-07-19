Вукич
Австралийский теннисист в этом году успешно провел серию турниров на траве, и, возможно, именно по этой причине он решил заглянуть и в Ньюпорт.
В июне Вукич дошел до четвертьфинала в нидерландском Хертогенбосе, а потом остановился в шаге от финала в британском Истборне.
На Уимблдоне представитель Зеленого континента проиграл во втором круге будущему чемпиону Карлосу Алькарасу.
В Ньюпорте 28-летний Вукич начал с разгромной победы над Колманом Воном из Гонконга — 6:1, 6:2.
В следующем матче Вукич выиграл у американца Эллиота Спиццирри — 6:2, 7:6.
Юбэнкс
Кристофер на этой неделе попал в число сеяных и стартовал сразу со второго круга.
В первом матче американский теннисист с трудом выиграл у 20-летнего соотечественника Итана Куинна — 7:6, 3:6, 6:3.
Юбэнкс прервал серию поражений из трех матчей. Перед этим он не смог пройти первый круг на Мальорке и на Уимблдоне, а также уступил китайцу Чжичжэню Чжану в четвертьфинале турнира в Галле.
К слову, турнир в Галле — единственный, на котором Юбэнкс в этом году выиграл больше одного матча.
В текущем сезоне Кристофер провел 24 матча, в которых одержал лишь семь побед. Не так давно он снова выпал за пределы топ-100.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Вукича в этом матче можно поставить за 1.52, победу Юбэнкса букмекеры предлагают за 2.54.
Прогноз: у американца в этом году было несколько неплохих матчей, но больше ему нечем похвастаться. Юбэнкс ужасно проводит сезон после прошлогоднего прорыва. Скорее всего, Вукич воспользуется проблемами соперника.
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Рекомендуемая ставка: победа Вукича в двух сетах за 2.32.