Австралиец Александр Вукич сыграет против американца Кристофера Юбэнкса в четвертьфинале турнира в Ньюпорте (США). Матч пройдет 19 июля, начало — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Вукич — Юбэнкс, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Вукич

Австралийский теннисист в этом году успешно провел серию турниров на траве, и, возможно, именно по этой причине он решил заглянуть и в Ньюпорт.

В июне Вукич дошел до четвертьфинала в нидерландском Хертогенбосе, а потом остановился в шаге от финала в британском Истборне.

На Уимблдоне представитель Зеленого континента проиграл во втором круге будущему чемпиону Карлосу Алькарасу.

В Ньюпорте 28-летний Вукич начал с разгромной победы над Колманом Воном из Гонконга — 6:1, 6:2.

Прогнозы на теннис

В следующем матче Вукич выиграл у американца Эллиота Спиццирри — 6:2, 7:6.

Юбэнкс

Кристофер на этой неделе попал в число сеяных и стартовал сразу со второго круга.

В первом матче американский теннисист с трудом выиграл у 20-летнего соотечественника Итана Куинна — 7:6, 3:6, 6:3.

Юбэнкс прервал серию поражений из трех матчей. Перед этим он не смог пройти первый круг на Мальорке и на Уимблдоне, а также уступил китайцу Чжичжэню Чжану в четвертьфинале турнира в Галле.

К слову, турнир в Галле — единственный, на котором Юбэнкс в этом году выиграл больше одного матча.

В текущем сезоне Кристофер провел 24 матча, в которых одержал лишь семь побед. Не так давно он снова выпал за пределы топ-100.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Вукича в этом матче можно поставить за 1.52, победу Юбэнкса букмекеры предлагают за 2.54.

Прогноз: у американца в этом году было несколько неплохих матчей, но больше ему нечем похвастаться. Юбэнкс ужасно проводит сезон после прошлогоднего прорыва. Скорее всего, Вукич воспользуется проблемами соперника.

Рекомендуемая ставка: победа Вукича в двух сетах за 2.32.