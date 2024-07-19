Итальянец Маттео Берреттини сыграет против канадца Феликса Оже-Альяссима в четвертьфинале турнира в швейцарском Гштаде. Матч пройдет 19 июля, начало — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч Оже-Альяссим — Берреттини, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Оже-Альяссим

Феликс в первом матче на этой неделе одержал победу над Янником Ханфманом — 7:6, 6:2.

В первом сете канадский теннисист уступал 1:4, отыграл сетбол сначала при счете 4:5, а потом при 5:6. На тай-брейке он проигрывал 1:4 и спас еще один сетбол при 5:6.

В общем, непонятно, как немец умудрился упустить столько возможностей забрать первую партию.

Во втором сете Оже-Альяссим спокойно переиграл соперника, который так и не смог прийти в себя после столь эмоционального тай-брейка.

Прогнозы на теннис

Несмотря на результат, Оже-Альяссим не впечатлил — в его игре было слишком много ошибок.

Берреттини

Маттео тем временем провел уже два матча и пока что не проиграл ни сета.

В первом круге итальянский теннисист одержал победу над аргентинцем Педро Качином — 6:4, 7:6.

В следующем раунде Берреттини легко переиграл колумбийца Даниэля Галана — 6:4, 6:2.

Судя по этим матчам, Берреттини находится в оптимальной форме. Хотя это было заметно еще в начале месяца во время встречи с Янником Синнером во втором круге Уимблдона.

Лучшим результатом бывшей шестой ракетки мира в этом сезоне пока остается победа на грунтовом турнире в Марракеше.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Оже-Альяссима в этом матче можно поставить за 2.34, победу Берреттини букмекеры предлагают за 1.60.

Прогноз: с таким количеством ошибок, как в матче с Ханфманом, Феликс никогда не обыграет Маттео. Скорее всего, итальянец остановит канадского теннисиста.

Рекомендуемая ставка: победа Берреттини + тотал геймов больше 20,5 за 2.18.