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    Берреттини обыграет Оже-Альяссима с разгромным счетом?

    Оже-Альяссим — Берреттини. Ставка (к. 2.18) и прогноз на турнир в Гштаде 19 июля 2024 года

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    Маттео Берреттини
    Итальянец Маттео Берреттини сыграет против канадца Феликса Оже-Альяссима в четвертьфинале турнира в швейцарском Гштаде. Матч пройдет 19 июля, начало — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч Оже-Альяссим — Берреттини, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Гштаад. Мужчины 19 Июля 2024 года

    Феликс Оже-Альяссим

  • Канада
    •  Феликс Оже-Альяссим 18:30 Маттео Берреттини

    Маттео Берреттини

  • Италия
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    Оже-Альяссим

    Феликс в первом матче на этой неделе одержал победу над Янником Ханфманом — 7:6, 6:2.

    В первом сете канадский теннисист уступал 1:4, отыграл сетбол сначала при счете 4:5, а потом при 5:6. На тай-брейке он проигрывал 1:4 и спас еще один сетбол при 5:6.

    В общем, непонятно, как немец умудрился упустить столько возможностей забрать первую партию.

    Во втором сете Оже-Альяссим спокойно переиграл соперника, который так и не смог прийти в себя после столь эмоционального тай-брейка.

    Прогнозы на теннис

    Несмотря на результат, Оже-Альяссим не впечатлил — в его игре было слишком много ошибок.

    Берреттини

    Маттео тем временем провел уже два матча и пока что не проиграл ни сета.

    В первом круге итальянский теннисист одержал победу над аргентинцем Педро Качином — 6:4, 7:6.

    В следующем раунде Берреттини легко переиграл колумбийца Даниэля Галана — 6:4, 6:2.

    Судя по этим матчам, Берреттини находится в оптимальной форме. Хотя это было заметно еще в начале месяца во время встречи с Янником Синнером во втором круге Уимблдона.

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    Лучшим результатом бывшей шестой ракетки мира в этом сезоне пока остается победа на грунтовом турнире в Марракеше.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Оже-Альяссима в этом матче можно поставить за 2.34, победу Берреттини букмекеры предлагают за 1.60.

    Прогноз: с таким количеством ошибок, как в матче с Ханфманом, Феликс никогда не обыграет Маттео. Скорее всего, итальянец остановит канадского теннисиста.

    Рекомендуемая ставка: победа Берреттини + тотал геймов больше 20,5 за 2.18.

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    Оже-Альяссим — Берреттини: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 19.07.2024. Прогнозы на теннис. Берреттини обыграет Оже-Альяссима с разгромным счетом?
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