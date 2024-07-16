Британец Билли Харрис сыграет против канадца Габриэла Диалло в первом круге травяного турнира в Ньюпорте (США). Матч пройдет 16 июля, начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч Харрис — Диалло, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Харрис

Билли пробился в основную сетку через квалификацию, выиграв у Бернарда Томича и Арольда Майо.

Британец успешно провел недавнюю серию турниров на траве, по итогам которой обновил свой лучший рейтинг — теперь он 113-я ракетка мира.

Единственным разочарованием стало его выступление на Уимблдоне. Харрис проиграл в первом круге испанцу Хауме Муньяру.

Зато перед этим 29-летний Харриc дошел до четвертьфинала на турнире ATP 500 в Лондоне и до полуфинала в Истборне.

Прогнозы на теннис

Кроме того, Билли добрался до полуфинала на двух «челленджерах» — в Сербитоне и Ноттингеме.

Диалло

Канадский теннисист начал очередную неделю в статусе 165-й ракетки мира.

Несмотря на то, то он неудачно провел недавние турниры на траве, Габриэл все равно решил поехать в Ньюпорт.

На Уимблдоне Диалло проиграл во втором раунде квалификации колумбийцу Даниэлю Галану.

На «челленджерах» в Ноттингеме и Илкли 22-летний Диалло проиграл не смог пройти первый круг.

В текущем сезоне Диалло пока не выиграл ни одного матча на уровне основной сетки ATP.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Харриса в этом матче можно поставить за 1.66, победу Диалло букмекеры предлагают за 2.22.

Прогноз: скорее всего, у британца не будет проблем в предстоящем матче. Он действительно классно играет на траве. Только в текущем сезоне он выиграл уже 13 матчей на этом покрытии.

Рекомендуемая ставка: победа Харриса в двух сетах за 2.57.