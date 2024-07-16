Харрис
Билли пробился в основную сетку через квалификацию, выиграв у Бернарда Томича и Арольда Майо.
Британец успешно провел недавнюю серию турниров на траве, по итогам которой обновил свой лучший рейтинг — теперь он 113-я ракетка мира.
Единственным разочарованием стало его выступление на Уимблдоне. Харрис проиграл в первом круге испанцу Хауме Муньяру.
Зато перед этим 29-летний Харриc дошел до четвертьфинала на турнире ATP 500 в Лондоне и до полуфинала в Истборне.
Кроме того, Билли добрался до полуфинала на двух «челленджерах» — в Сербитоне и Ноттингеме.
Диалло
Канадский теннисист начал очередную неделю в статусе 165-й ракетки мира.
Несмотря на то, то он неудачно провел недавние турниры на траве, Габриэл все равно решил поехать в Ньюпорт.
На Уимблдоне Диалло проиграл во втором раунде квалификации колумбийцу Даниэлю Галану.
На «челленджерах» в Ноттингеме и Илкли 22-летний Диалло проиграл не смог пройти первый круг.
В текущем сезоне Диалло пока не выиграл ни одного матча на уровне основной сетки ATP.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Харриса в этом матче можно поставить за 1.66, победу Диалло букмекеры предлагают за 2.22.
Прогноз: скорее всего, у британца не будет проблем в предстоящем матче. Он действительно классно играет на траве. Только в текущем сезоне он выиграл уже 13 матчей на этом покрытии.
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Рекомендуемая ставка: победа Харриса в двух сетах за 2.57.