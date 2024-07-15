Россиянин Павел Котов сыграет против чилийца Кристиана Гарина в первом круге турнира в шведском Бостаде. Матч пройдет 15 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Котов — Гарин, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Котов

Павел проведет первый матч после поражения от Джордана Томпсона на старте Уимблдона.

В матче против австралийца Котов вел 2-0 по сетам, но в итоге не воспользовался столь внушительным преимуществом.

Обидно, конечно, однако результат все равно не удивил. Во-первых, Котов ни разу не сыграл на траве перед британским мэйджором, ну а во-вторых — его соперник действительно очень хорошо играет на этом покрытии.

Но сейчас важно сделать акцент на весенних результатах Котова на грунте, а там, как известно, были третий круг на Ролан Гаррос, четвертьфинал в Лионе, третий круг в Мадриде и полуфинал Марракеше.

Прогнозы на теннис

Именно благодаря успешным выступлениям на грунте Котов наконец-то дебютировал в топ-50. Правда, сейчас он занимает в рейтинге 60-е место.

Гарин

Чилийский теннисист на Уимблдоне прошел сложнейшую квалификацию, но в основной сетке сразу уступил китайцу Цзюньчэну Шану.

После британского мэйджора Гарин уже успел сыграть на грунтовом «челленджере» в немецком Брауншвейге.

Бывшая 17-я ракетка мира дошел до четвертьфинала, где проиграл испанцу Роберто Карбальесу-Баэне.

Также стоит отметить, что весной Гарин дошел до полуфинала на двух грунтовых турнирах ATP 250 — в португальском Эшториле и Мюнхене. Это его лучшие результаты в текущем сезоне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Котова в этом матче можно поставить за 1.60, победу Гарина букмекеры предлагают за 2.34.

Прогноз: Павлу достался непростой соперник, и в данном случае не надо обращать внимание на то, что чилиец находится за пределами топ-100. У россиянина могут возникнуть серьезные проблемы.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.01.