Блинкова
На Уимблдоне Анна Блинкова не смогла преодолеть первый круг, уступив в стартовой игре Каролин Гарсии из Франции (4:6, 5:7). На корте соперницы провели 1 час и 30 минут игрового времени.
В этой встрече российская теннисистка четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и выиграла четыре брейк-пойнта.
До старта британского «мэйджора» Анна Блинкова выступала на турнире в немецком Бад Хомбурге, где смогла дойти до четвертьфинала. В полуфинал не пустила болгарская спортсменка Виктория Томова (6:2, 1:6, 6:7).
В рейтинге женской теннисной ассоциациии Анна Блинкова занимает 60 место.
Шарма
Астра Шарма не смогла преодолеть квалификацию Уимблдона, проиграв на самой ранней стадии отбора американке Варваре Лепченко (2:6, 4:6).
После «мэйджора» в Лондоне австралийская теннисистка попробовала свои силы на турнирах в Монпелье (Франция) и Бастаде (Швеция), где потерпела поражение сразу же.
Во Франции Шарма уступила хозяйке корта Одри Алби (2:6, 6:0, 5:7), а в Швеции Шарма потерпела поражение в матче против итальянки Мартины Тревизан (7:5, 5:7,3:6).
В рейтинге женской теннисной ассоциации Астра Шарма занимает 140 место.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Блинкову в этом матче можно поставить за 1.62, победу Шармы букмекеры предлагают за 2.30.
Прогноз: В том что Блинкова одержит победу, нет никаких сомнений. Ожидаем крупной победы от российской теннисистки.
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Рекомендуемая ставка: Блинкова выиграет со счётом 2:0 с коэффициентом 2.45.