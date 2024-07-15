Россиянка Анна Блинкова и австралийка Астра Шарма встретятся в первом круге WTA Палермо. Матч пройдёт 15 июля, начало — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч Блинкова — Шарма, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Блинкова

На Уимблдоне Анна Блинкова не смогла преодолеть первый круг, уступив в стартовой игре Каролин Гарсии из Франции (4:6, 5:7). На корте соперницы провели 1 час и 30 минут игрового времени.

В этой встрече российская теннисистка четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и выиграла четыре брейк-пойнта.

До старта британского «мэйджора» Анна Блинкова выступала на турнире в немецком Бад Хомбурге, где смогла дойти до четвертьфинала. В полуфинал не пустила болгарская спортсменка Виктория Томова (6:2, 1:6, 6:7).

Прогнозы на теннис

В рейтинге женской теннисной ассоциациии Анна Блинкова занимает 60 место.

Шарма

Астра Шарма не смогла преодолеть квалификацию Уимблдона, проиграв на самой ранней стадии отбора американке Варваре Лепченко (2:6, 4:6).

После «мэйджора» в Лондоне австралийская теннисистка попробовала свои силы на турнирах в Монпелье (Франция) и Бастаде (Швеция), где потерпела поражение сразу же.

Во Франции Шарма уступила хозяйке корта Одри Алби (2:6, 6:0, 5:7), а в Швеции Шарма потерпела поражение в матче против итальянки Мартины Тревизан (7:5, 5:7,3:6).

В рейтинге женской теннисной ассоциации Астра Шарма занимает 140 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Блинкову в этом матче можно поставить за 1.62, победу Шармы букмекеры предлагают за 2.30.

Прогноз: В том что Блинкова одержит победу, нет никаких сомнений. Ожидаем крупной победы от российской теннисистки.

Рекомендуемая ставка: Блинкова выиграет со счётом 2:0 с коэффициентом 2.45.