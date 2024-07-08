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    Музетти и Мпетши-Перрикар устроят незабываемое шоу?

    Музетти — Мпетши-Перрикар. Ставка и прогноз на Уимблдон 8 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Музетти — Мпетши-Перрикар
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    Джованни Мпетши-Перрикар
    Итальянец Лоренцо Музетти сыграет против француза Джованни Мпетши-Перрикара в 1/8 финала Уимблдона. Матч пройдет 8 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Музетти — Мпетши-Перрикар, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Музетти

    Лоренцо обновил свой лучший результат на британском мэйджоре — в прошлом году он не смог пройти третий круг.

    Итальянца, пожалуй, уже можно назвать специалистом по игре на траве. Это немного удивительно, но он действительно здорово выступает на этом покрытии.

    С учетом июньских турниров Музетти в текущем сезоне выиграл на траве десять матчей.

    На первой неделе Уимблдона Музетти одержал победы над Константом Лестьенном, Лучано Дардери и Франсиско Комесаной.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    Самым сложным пока что был матч против Дардери — Лоренцо дожал соотечественника только в пятом сете.

    Мпетши-Перрикар

    Джованни — первый за 29 лет лаки-лузер, добравшийся до второй недели Уимблдона.

    Француз подтвердил, что его поражение от Максима Жанвье в решающем раунде квалификации было всего лишь досадным недоразумением.

    В основной сетке двухметровый Мпетши-Перрикар начал с победы над Себастьяном Кордой (7:6, 6:7, 7:6, 6:7, 6:3). В матче с американцем он выполнил 51 эйс.

    После этого 20-летний теннисист разгромил японца Есихито Нисиоку — 6:4, 6:1, 6:2.

    В третьем раунде Мпетши-Перрикар одержал волевую победу над финном Эмилем Руусувуори (4:6, 6:2, 7:6, 6:4), который перед этим остановил грека Стефаноса Циципаса.

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    В трех предыдущих матчах Джованни выполнил в общей сложности 105 подач навылет.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Музетти в этом матче можно поставить за 1.95, победу Мпетши-Перрикара букмекеры предлагают за 1.87.

    Прогноз: в прошлом месяце Лоренцо с трудом выиграл у Джованни в Штутгарте — 7:6, 7:6.

    Скорее всего, как минимум несколько тай-брейков будет и в предстоящем матче. Скорее всего, итальянец и француз устроят незабываемое шоу для болельщиков.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 44,5 за 1.92.

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    Музетти — Мпетши-Перрикар: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 08.07.2024. Прогнозы на теннис. Музетти и Мпетши-Перрикар устроят незабываемое шоу?
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