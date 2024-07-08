Музетти и Мпетши-Перрикар устроят незабываемое шоу?

Итальянец Лоренцо Музетти сыграет против француза Джованни Мпетши-Перрикара в 1/8 финала Уимблдона. Матч пройдет 8 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Музетти — Мпетши-Перрикар, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Музетти

Лоренцо обновил свой лучший результат на британском мэйджоре — в прошлом году он не смог пройти третий круг.

Итальянца, пожалуй, уже можно назвать специалистом по игре на траве. Это немного удивительно, но он действительно здорово выступает на этом покрытии.

С учетом июньских турниров Музетти в текущем сезоне выиграл на траве десять матчей.

На первой неделе Уимблдона Музетти одержал победы над Константом Лестьенном, Лучано Дардери и Франсиско Комесаной.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

Самым сложным пока что был матч против Дардери — Лоренцо дожал соотечественника только в пятом сете.

Мпетши-Перрикар

Джованни — первый за 29 лет лаки-лузер, добравшийся до второй недели Уимблдона.

Француз подтвердил, что его поражение от Максима Жанвье в решающем раунде квалификации было всего лишь досадным недоразумением.

В основной сетке двухметровый Мпетши-Перрикар начал с победы над Себастьяном Кордой (7:6, 6:7, 7:6, 6:7, 6:3). В матче с американцем он выполнил 51 эйс.

После этого 20-летний теннисист разгромил японца Есихито Нисиоку — 6:4, 6:1, 6:2.

В третьем раунде Мпетши-Перрикар одержал волевую победу над финном Эмилем Руусувуори (4:6, 6:2, 7:6, 6:4), который перед этим остановил грека Стефаноса Циципаса.

В трех предыдущих матчах Джованни выполнил в общей сложности 105 подач навылет.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Музетти в этом матче можно поставить за 1.95, победу Мпетши-Перрикара букмекеры предлагают за 1.87.

Прогноз: в прошлом месяце Лоренцо с трудом выиграл у Джованни в Штутгарте — 7:6, 7:6.

Скорее всего, как минимум несколько тай-брейков будет и в предстоящем матче. Скорее всего, итальянец и француз устроят незабываемое шоу для болельщиков.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 44,5 за 1.92.