Музетти и Мпетши-Перрикар устроят незабываемое шоу?

Музетти
Лоренцо обновил свой лучший результат на британском мэйджоре — в прошлом году он не смог пройти третий круг.
Итальянца, пожалуй, уже можно назвать специалистом по игре на траве. Это немного удивительно, но он действительно здорово выступает на этом покрытии.
С учетом июньских турниров Музетти в текущем сезоне выиграл на траве десять матчей.
На первой неделе Уимблдона Музетти одержал победы над Константом Лестьенном, Лучано Дардери и Франсиско Комесаной.
Самым сложным пока что был матч против Дардери — Лоренцо дожал соотечественника только в пятом сете.
Мпетши-Перрикар
Джованни — первый за 29 лет лаки-лузер, добравшийся до второй недели Уимблдона.
Француз подтвердил, что его поражение от Максима Жанвье в решающем раунде квалификации было всего лишь досадным недоразумением.
В основной сетке двухметровый Мпетши-Перрикар начал с победы над Себастьяном Кордой (7:6, 6:7, 7:6, 6:7, 6:3). В матче с американцем он выполнил 51 эйс.
После этого 20-летний теннисист разгромил японца Есихито Нисиоку — 6:4, 6:1, 6:2.
В третьем раунде Мпетши-Перрикар одержал волевую победу над финном Эмилем Руусувуори (4:6, 6:2, 7:6, 6:4), который перед этим остановил грека Стефаноса Циципаса.
В трех предыдущих матчах Джованни выполнил в общей сложности 105 подач навылет.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Музетти в этом матче можно поставить за 1.95, победу Мпетши-Перрикара букмекеры предлагают за 1.87.
Прогноз: в прошлом месяце Лоренцо с трудом выиграл у Джованни в Штутгарте — 7:6, 7:6.
- 1.97Димитров — Медведев: прогноз и ставкаСегодня в 18:30
- 2.07Рыбакина — Калинская: прогноз и ставкаЗавтра в 13:00
- 1.99Путинцева — Остапенко: прогноз и ставкаЗавтра в 13:00
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Скорее всего, как минимум несколько тай-брейков будет и в предстоящем матче. Скорее всего, итальянец и француз устроят незабываемое шоу для болельщиков.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 44,5 за 1.92.