Крейчикова доставит проблемы Коллинз?

Американка Даниэль Коллинз и чешка Барбора Крейчикова встретятся в четвертом круге «Уимблдона». Матч пройдет 08 июля, начало — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч Коллинз — Крейчикова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Даниэль Коллинз

После объявления о завершении карьеры по итогам этого года Коллинз заиграла так, как не играла ни разу в жизни.

Она уже выиграла два турнира, а сейчас намеревается замахнуться на первую в своей карьере победу на турнире Большого Шлема.

В соперницах по первым трем кругам были совсем не простые датчанка Таусон, венгерка Галфи и бразильянка Аддад Майа, но в каждом из матчей американка не оставила своим соперницам ни единого шанса.

С Крейчиковой получится серьезная битва, но в ней все равно фавориткой выглядит Коллинз, поскольку чешка уж очень часто проваливается в самые ответственные моменты в этом году.

Барбора Крейчикова

Перед стартом турнира в Лондоне относительно перспектив Крейчиковой были большие вопросы, но она заметно подтянула свой теннис по сравнению с игрой месячной давности.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

На «Уимблдоне» в первой круге чешка играла против Вероники Кудерметовой, и игра для Барборы получилась крайне тяжелой

После победы в первом круге были куда более проходные Волынец и Бузас Манейро. Испанка так и вовсе не смогла завершить матч из-за травмы.

В игре против Коллинз у известной чешки шансов на проход по дистанции не очень много, поскольку Даниэль в заключительном для себя сезоне просто неудержима.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в американскую теннисистку в этом поединке: победа Коллинз — 1.45, победа Крейчиковой — 2.77.

Прогноз: Коллинз за счет своей агрессивной игры пройдет по дистанции дальше

Ставка: Ф1 (-3) за 1.78

Альтернативный прогноз: Игра будет в одну калитку

Альтернативная ставка: ТМ 20 с коэффициентом 2.52