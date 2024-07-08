Крейчикова доставит проблемы Коллинз?

Даниэль Коллинз
Барбора Крейчикова
Даниэль Коллинз
После объявления о завершении карьеры по итогам этого года Коллинз заиграла так, как не играла ни разу в жизни.
Она уже выиграла два турнира, а сейчас намеревается замахнуться на первую в своей карьере победу на турнире Большого Шлема.
В соперницах по первым трем кругам были совсем не простые датчанка Таусон, венгерка Галфи и бразильянка Аддад Майа, но в каждом из матчей американка не оставила своим соперницам ни единого шанса.
С Крейчиковой получится серьезная битва, но в ней все равно фавориткой выглядит Коллинз, поскольку чешка уж очень часто проваливается в самые ответственные моменты в этом году.
Барбора Крейчикова
Перед стартом турнира в Лондоне относительно перспектив Крейчиковой были большие вопросы, но она заметно подтянула свой теннис по сравнению с игрой месячной давности.
На «Уимблдоне» в первой круге чешка играла против Вероники Кудерметовой, и игра для Барборы получилась крайне тяжелой
После победы в первом круге были куда более проходные Волынец и Бузас Манейро. Испанка так и вовсе не смогла завершить матч из-за травмы.
В игре против Коллинз у известной чешки шансов на проход по дистанции не очень много, поскольку Даниэль в заключительном для себя сезоне просто неудержима.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в американскую теннисистку в этом поединке: победа Коллинз — 1.45, победа Крейчиковой — 2.77.
Прогноз: Коллинз за счет своей агрессивной игры пройдет по дистанции дальше
- 1.88Свитолина — Ван: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
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Ставка: Ф1 (-3) за 1.78
Альтернативный прогноз: Игра будет в одну калитку
Альтернативная ставка: ТМ 20 с коэффициентом 2.52