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    Крейчикова доставит проблемы Коллинз?

    Коллинз — Крейчикова. Ставка (к. 1.78) и прогноз на матч четвертого круга «Уимблдона», 08 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Коллинз — Крейчикова
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    Барбора Крейчикова
    Американка Даниэль Коллинз и чешка Барбора Крейчикова встретятся в четвертом круге «Уимблдона». Матч пройдет 08 июля, начало — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч Коллинз — Крейчикова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Уимблдон. Женщины 08 Июля 2024 года

    Даниэль Коллинз

  • США
    •  Даниэль Коллинз 18:30 Барбора Крейчикова

    Барбора Крейчикова

  • Чехия
    •

    Даниэль Коллинз

    После объявления о завершении карьеры по итогам этого года Коллинз заиграла так, как не играла ни разу в жизни.

    Она уже выиграла два турнира, а сейчас намеревается замахнуться на первую в своей карьере победу на турнире Большого Шлема.

    В соперницах по первым трем кругам были совсем не простые датчанка Таусон, венгерка Галфи и бразильянка Аддад Майа, но в каждом из матчей американка не оставила своим соперницам ни единого шанса.

    С Крейчиковой получится серьезная битва, но в ней все равно фавориткой выглядит Коллинз, поскольку чешка уж очень часто проваливается в самые ответственные моменты в этом году.

    Барбора Крейчикова

    Перед стартом турнира в Лондоне относительно перспектив Крейчиковой были большие вопросы, но она заметно подтянула свой теннис по сравнению с игрой месячной давности.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    На «Уимблдоне» в первой круге чешка играла против Вероники Кудерметовой, и игра для Барборы получилась крайне тяжелой

    После победы в первом круге были куда более проходные Волынец и Бузас Манейро. Испанка так и вовсе не смогла завершить матч из-за травмы.

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    В игре против Коллинз у известной чешки шансов на проход по дистанции не очень много, поскольку Даниэль в заключительном для себя сезоне просто неудержима.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в американскую теннисистку в этом поединке: победа Коллинз — 1.45, победа Крейчиковой — 2.77.

    Прогноз: Коллинз за счет своей агрессивной игры пройдет по дистанции дальше

    Ставка: Ф1 (-3) за 1.78

    Альтернативный прогноз: Игра будет в одну калитку

    Альтернативная ставка: ТМ 20 с коэффициентом 2.52

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    Коллинз — Крейчикова: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты матча 08.07.2024. Прогнозы на теннис. Крейчикова доставит проблемы Коллинз?
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