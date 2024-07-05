ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан Мбаппе — нападающий сборной ФранцииКороче, Евро. 5 июля Юлиан НагельсманДневник Евро. Врачи не советуют смотреть Англию, Нагельсман закручивает гайки, Фоден обещает исправиться Испания и Германия — топ-четвертьфинал Евро-2024Ранний финал. Матч Испании с Германией — крупнейший четвертьфинал в истории международного футбола
    Все новости спорта

    Медведев проиграет Штруффу?

    Штруфф — Медведев. Ставка (к. 2.54) и прогноз на Уимблдон 5 июля 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Даниил Медведев Прогнозы на Ян-Леннард Штруфф Прогнозы на Уимблдон Прогнозы на ATP
    Прогноз и ставки на Штруфф — Медведев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против немца Яна-Леннарда Штруффа в третьем круге Уимблдона. Матч пройдет 5 июля, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Штруфф — Медведев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Уимблдон. Мужчины 05 Июля 2024 года

    Ян-Леннард Штруфф

  • Германия
    •  Ян-Леннард Штруфф 15:00 Даниил Медведев

    Даниил Медведев

  • Россия
    •

    Штруфф

    Немецкий теннисист третий раз в карьере выиграл на британском мэйджоре не менее двух матчей. Третий круг — пока что его лучший результат здесь.

    В начале недели Штруфф одержал победу над венгром Фабианом Марожаном — 6:4, 6:7, 6:2, 6:3.

    Во втором круге Ян-Леннард остановил китайца Чжичжэня Чжана — 5:7, 6:3, 7:6, 7:6.

    В обоих матчах Штруфф неплохо играл на своей подаче, хотя точность на первом мяче была всего лишь 55 процентов.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    Также стоит отметить, что на июньском турнире в Галле 34-летний теннисист был очень близок к победе над первой ракеткой мира Янником Синнером (2:6, 7:6, 6:7).

    Медведев

    Даниил тем временем пятый раз подряд выиграл на Уимблдоне не менее двух матчей.

    Возможно, в его случае это не такое уж и серьезное достижение, но здесь важно отметить, что на этот раз у россиянина были серьезные проблемы уже во втором круге.

    Медведев с трудом выиграл у Александра Мюллера — 6:7, 7:6, 6:4, 7:5.

    Ключевым моментом стал тай-брейк второй партии. Есть подозрение, что Медведев не смог бы отыграться с 0-2 по сетам, на траве это чересчур тяжело.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    После матча Медведев признал, что не смог показать свой лучший теннис: «Физически очень тяжелый матч. Алекс играл очень хорошо, и иногда мне было трудно соответствовать его уровню. Я уступал сет и брейк, и на траве в такой ситуации очень сложно. Я провел не лучший матч, но выиграл. На Центральном корте есть ощущение, что он медленнее».

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Штруффа в этом матче можно поставить за 2.54, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.52.

    Прогноз: Даниила ждет очень сложный матч. Немецкому теннисисту нечего терять, он, в отличие от россиянина, точно не боится проиграть. Это важный психологический нюанс. В этом матче фаворит может запросто разочаровать.

    Рекомендуемая ставка: победа Штруффа за 2.54.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.05
  • Прогноз на матч Шнайдер — Наварро
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Касаткина — Бадоса
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Ястремская — Векич
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Костюк — Киз
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Пол — Бублик
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.74
  • Прогноз на матч Накашима — Эмбер
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Баутиста-Агут — Фоньини
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.77
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.95
  • Прогноз на матч Шаповалов — Шелтон
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Паолини — Андрееску
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Нефтчи Кочкор-Ата — Дордой
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Талант — Абдыш-Ата
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Алькарас — Тиафо
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Димитров — Монфис
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Штруфф — Медведев: прогноз, ставка (2.54), статистика, коэффициенты матча 05.07.2024. Прогнозы на теннис. Медведев проиграет Штруффу?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры