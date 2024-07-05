Медведев проиграет Штруффу?

Россиянин Даниил Медведев сыграет против немца Яна-Леннарда Штруффа в третьем круге Уимблдона. Матч пройдет 5 июля, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Штруфф — Медведев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Штруфф

Немецкий теннисист третий раз в карьере выиграл на британском мэйджоре не менее двух матчей. Третий круг — пока что его лучший результат здесь.

В начале недели Штруфф одержал победу над венгром Фабианом Марожаном — 6:4, 6:7, 6:2, 6:3.

Во втором круге Ян-Леннард остановил китайца Чжичжэня Чжана — 5:7, 6:3, 7:6, 7:6.

В обоих матчах Штруфф неплохо играл на своей подаче, хотя точность на первом мяче была всего лишь 55 процентов.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

Также стоит отметить, что на июньском турнире в Галле 34-летний теннисист был очень близок к победе над первой ракеткой мира Янником Синнером (2:6, 7:6, 6:7).

Медведев

Даниил тем временем пятый раз подряд выиграл на Уимблдоне не менее двух матчей.

Возможно, в его случае это не такое уж и серьезное достижение, но здесь важно отметить, что на этот раз у россиянина были серьезные проблемы уже во втором круге.

Медведев с трудом выиграл у Александра Мюллера — 6:7, 7:6, 6:4, 7:5.

Ключевым моментом стал тай-брейк второй партии. Есть подозрение, что Медведев не смог бы отыграться с 0-2 по сетам, на траве это чересчур тяжело.

После матча Медведев признал, что не смог показать свой лучший теннис: «Физически очень тяжелый матч. Алекс играл очень хорошо, и иногда мне было трудно соответствовать его уровню. Я уступал сет и брейк, и на траве в такой ситуации очень сложно. Я провел не лучший матч, но выиграл. На Центральном корте есть ощущение, что он медленнее».

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Штруффа в этом матче можно поставить за 2.54, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.52.

Прогноз: Даниила ждет очень сложный матч. Немецкому теннисисту нечего терять, он, в отличие от россиянина, точно не боится проиграть. Это важный психологический нюанс. В этом матче фаворит может запросто разочаровать.

Рекомендуемая ставка: победа Штруффа за 2.54.