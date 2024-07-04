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    Гарсия имеет больше шансов на проход в третий круг?

    Гарсия — Пера. Ставка (к. 2.01) и прогноз на матч второго круга «Уимблдона», 04 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Гарсия — Пера
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    Каролин Гарсия
    Француженка Каролин Гарсия и американка Бернарда Пера встретятся во втором круге «Уимблдона». Матч пройдет 04 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Гарсия — Пера, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Уимблдон. Женщины 04 Июля 2024 года

    Каролин Гарсия

  • Франция
    •  Каролин Гарсия 16:30 Бернарда Пера

    Бернарда Пера

  • США
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    Каролин Гарсия

    Прошлый сезон для Гарсии оказался одним из худших за карьеру, поскольку по его итогам она потеряла больше 20 позиций в рейтинге.

    Иногда вообще казалось, что игра француженки может развалиться по нажатию тумблера. Она с этим долго боролась, и вроде как нашла решение проблемы.

    В первом круге Каролин играла против не самой сильной россиянки Блинковой и добилась убедительного успеха.

    Сейчас нудно проводить матч против Пера, но при качественном теннисе с минимумом невынужденных ошибок француженка должна проходить американку с запасом.

    Бернарда Пера

    Результаты Пера на протяжении последнего полугода сплошная боль, поэтому особой веры в неё перед стартом «Уимблдона».

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    Однако американка с израильским корнями вполне квалифицированная теннисистка, которая просто попала в зону турбулентности.

    Особенно радостно, что Бернарда наконец-то смогла разжиться победой нас сильной соперницей, коей оказалась россиянка Потапова.

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    Есть подозрения, что Бернарды сейчас хватает только на одну такую воодушевленную игру, а в мачте против Гарсии у неё снова ничего не будет получаться.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят во французскую теннисистку в этом поединке: победа Гарсии — 1.55, победа Пера — 2.47.

    Прогноз: Гарсия выглядит более реальной претенденткой на победу

    Ставка: Ф1 (-3) за 2.01

    Альтернативный прогноз: Для француженки этот матч не получится проходным

    Альтернативная ставка: ТБ 25 с коэффициентом 2.24

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    Гарсия — Пера: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 04.07.2024. Прогнозы на теннис. Гарсия имеет больше шансов на проход в третий круг?
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