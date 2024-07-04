Гарсия имеет больше шансов на проход в третий круг?

Француженка Каролин Гарсия и американка Бернарда Пера встретятся во втором круге «Уимблдона». Матч пройдет 04 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Гарсия — Пера, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Каролин Гарсия

Прошлый сезон для Гарсии оказался одним из худших за карьеру, поскольку по его итогам она потеряла больше 20 позиций в рейтинге.

Иногда вообще казалось, что игра француженки может развалиться по нажатию тумблера. Она с этим долго боролась, и вроде как нашла решение проблемы.

В первом круге Каролин играла против не самой сильной россиянки Блинковой и добилась убедительного успеха.

Сейчас нудно проводить матч против Пера, но при качественном теннисе с минимумом невынужденных ошибок француженка должна проходить американку с запасом.

Бернарда Пера

Результаты Пера на протяжении последнего полугода сплошная боль, поэтому особой веры в неё перед стартом «Уимблдона».

Прогнозы и ставки на Уимблдон

Однако американка с израильским корнями вполне квалифицированная теннисистка, которая просто попала в зону турбулентности.

Особенно радостно, что Бернарда наконец-то смогла разжиться победой нас сильной соперницей, коей оказалась россиянка Потапова.

Есть подозрения, что Бернарды сейчас хватает только на одну такую воодушевленную игру, а в мачте против Гарсии у неё снова ничего не будет получаться.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят во французскую теннисистку в этом поединке: победа Гарсии — 1.55, победа Пера — 2.47.

Прогноз: Гарсия выглядит более реальной претенденткой на победу

Ставка: Ф1 (-3) за 2.01

Альтернативный прогноз: Для француженки этот матч не получится проходным

Альтернативная ставка: ТБ 25 с коэффициентом 2.24