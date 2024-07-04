Гарсия имеет больше шансов на проход в третий круг?

Каролин Гарсия
Бернарда Пера
Каролин Гарсия
Прошлый сезон для Гарсии оказался одним из худших за карьеру, поскольку по его итогам она потеряла больше 20 позиций в рейтинге.
Иногда вообще казалось, что игра француженки может развалиться по нажатию тумблера. Она с этим долго боролась, и вроде как нашла решение проблемы.
В первом круге Каролин играла против не самой сильной россиянки Блинковой и добилась убедительного успеха.
Сейчас нудно проводить матч против Пера, но при качественном теннисе с минимумом невынужденных ошибок француженка должна проходить американку с запасом.
Бернарда Пера
Результаты Пера на протяжении последнего полугода сплошная боль, поэтому особой веры в неё перед стартом «Уимблдона».
Однако американка с израильским корнями вполне квалифицированная теннисистка, которая просто попала в зону турбулентности.
Особенно радостно, что Бернарда наконец-то смогла разжиться победой нас сильной соперницей, коей оказалась россиянка Потапова.
Есть подозрения, что Бернарды сейчас хватает только на одну такую воодушевленную игру, а в мачте против Гарсии у неё снова ничего не будет получаться.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят во французскую теннисистку в этом поединке: победа Гарсии — 1.55, победа Пера — 2.47.
Прогноз: Гарсия выглядит более реальной претенденткой на победу
- 1.75Нимайер — Свитолина: прогноз и ставкаСегодня в 13:00
- 2.07Жабер — Монтгомери: прогноз и ставкаСегодня в 13:00
- 1.88Алис — Хачанов: прогноз и ставкаСегодня в 13:00
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Ставка: Ф1 (-3) за 2.01
Альтернативный прогноз: Для француженки этот матч не получится проходным
Альтернативная ставка: ТБ 25 с коэффициентом 2.24