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    Радукану сможет доказать превосходство?

    Радукану — Мертенс. Ставка (к. 2.59) и прогноз на матч второго круга «Уимблдона», 03 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Радукану — Мертенс
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    Эмма Радукану
    Британка Эмма Радукану и бельгийка Элиза Мертенс встретятся во втором круге «Уимблдона». Матч пройдет 03 июля, начало — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч Радукану — Мертенс, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Уимблдон. Женщины 03 Июля 2024 года

    Эмма Радукану

  • Великобритания
    •  Эмма Радукану 18:30 Элисе Мертенс

    Элисе Мертенс

  • Бельгия
    •

    Эмма Радукану

    Когда начинаются травяные соревнования, то Радукану стремится показывать свой лучший теннис в сезоне, однако ей не всегда удается это делать.

    С недавно стартовавшим турниром Эмма связывает большие надежды, и первый сыгранные матч на британской траве эти ожидания оправдывает.

    Правда, первой соперницей на «Уимблдоне» была малоизвестная мексиканка Сарасуа, и даже с ней британка в некоторых моментах мучилась, а не играла.

    Хочется верить, что по ходу турнира молодое британское дарование все же разыграется, хотя в игре против Мертенс это сделать будет крайне тяжело.

    Элиза Мертенс

    Сомневаться в способностях Мертенс продвигаться далеко на серьезных турнирах не приходится, но иногда такие планы дают сбои.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    В последних поединках у Элизы снова прорезался удар слева, который она потеряла в последнее время. Если он также продолжит работать на протяжении всего турнира, то у многих соперниц возникнут сложности.

    Первый поединок на «Уимблдоне» неожиданно получился тяжелым для бельгийки, хотя Хибино сама по себе довольно квалифицированная теннисистка.

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    Игра против Радукану не обещает быть легкой, поскольку за её соперницу точно будут болеть трибуны.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в британскую теннисистку в этом поединке: победа Радукану — 1.51, победа Мертенс — 2.59.

    Прогноз: В этой встрече у Мертенс неплохие шансы на проход дальше

    Ставка: П2 за 2.59

    Альтернативный прогноз: Короткий матч между этими соперницами не предвидится

    Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.41

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    Радукану — Мертенс: прогноз, ставка (2.59), статистика, коэффициенты матча 03.07.2024. Прогнозы на теннис. Радукану сможет доказать превосходство?
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