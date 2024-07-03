Радукану сможет доказать превосходство?

Британка Эмма Радукану и бельгийка Элиза Мертенс встретятся во втором круге «Уимблдона». Матч пройдет 03 июля, начало — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч Радукану — Мертенс, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Эмма Радукану

Когда начинаются травяные соревнования, то Радукану стремится показывать свой лучший теннис в сезоне, однако ей не всегда удается это делать.

С недавно стартовавшим турниром Эмма связывает большие надежды, и первый сыгранные матч на британской траве эти ожидания оправдывает.

Правда, первой соперницей на «Уимблдоне» была малоизвестная мексиканка Сарасуа, и даже с ней британка в некоторых моментах мучилась, а не играла.

Хочется верить, что по ходу турнира молодое британское дарование все же разыграется, хотя в игре против Мертенс это сделать будет крайне тяжело.

Элиза Мертенс

Сомневаться в способностях Мертенс продвигаться далеко на серьезных турнирах не приходится, но иногда такие планы дают сбои.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

В последних поединках у Элизы снова прорезался удар слева, который она потеряла в последнее время. Если он также продолжит работать на протяжении всего турнира, то у многих соперниц возникнут сложности.

Первый поединок на «Уимблдоне» неожиданно получился тяжелым для бельгийки, хотя Хибино сама по себе довольно квалифицированная теннисистка.

Игра против Радукану не обещает быть легкой, поскольку за её соперницу точно будут болеть трибуны.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в британскую теннисистку в этом поединке: победа Радукану — 1.51, победа Мертенс — 2.59.

Прогноз: В этой встрече у Мертенс неплохие шансы на проход дальше

Ставка: П2 за 2.59

Альтернативный прогноз: Короткий матч между этими соперницами не предвидится

Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.41