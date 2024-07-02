Немец Александр Зверев сыграет против испанца Роберто Карбальеса-Баэны в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 2 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Карбальес-Баэна — Зверев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Карбальес-Баэна

Роберто шестой раз подряд сыграет в основной сетке британского мэйджора.

Более того, во всех случаях ему даже не пришлось участвовать в квалификации, но в этом нет ничего удивительного.

Благодаря относительно неплохим результатам на грунте Карбальес-Баэна почти не покидает топ-100 и имеет возможность регулярно выступать на «Больших шлемах».

При этом только в прошлом году испанец смог пройти на Уимблдоне хотя бы первый круг. Прежде чем уступить Хольгеру Руне, Карбальес-Баэна одержал победу над Маттео Арнальди.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

На неделе перед Уимблдоном 64-я ракетка мира выиграл у Пабло Каррено-Бусты на старте турнира на Мальорке. Дальше было поражение от Гаэля Монфиса.

Зверев

Уимблдон — единственный турнир «Большого шлема», на котором Саша ни разу не выигрывал больше трех матчей.

Немецкий теннисист доходил до финала на US Open и Ролан Гаррос, дважды был в полуфинале Australian Open, но на британском мэйджоре ему пока не удавалось проявить себя.

Несмотря на это, на днях Зверев заявил, что «впервые считает себя одним из претендентов на титул на Уимблдоне».

Возможно, эта уверенность появилась после недавнего мэйджора в Париже, на котором он был максимально близок к триумфу.

В общем, настрой Зверева не может не радовать. Также отметим, что июне он дошел до полуфинала в немецком Галле, где проиграл поляку Хуберту Хуркачу. Это была хорошая разминка перед главным турниром на траве.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: в данном случае букмекеры уверены, что Зверев без проблем выйдет в следующий раунд. На победу Карбальеса-Баэны можно поставить за 18.50.

Прогноз: в прошлом году Саша выиграл у испанца на грунте в Мадриде — 6:7, 7:5, 6:0. Скорее всего, в предстоящем матче интриги будет не так много, как в первых двух сетах их предыдущей встречи.

Рекомендуемая ставка: победа Зверева + тотал геймов больше 28,5 за 1.92.