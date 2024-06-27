Серб Миомир Кецманович сыграет против австралийца Макса Перселла в четвертьфинале турнира в Истборне (Великобритания). Матч пройдет 27 июня, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Перселл — Кецманович, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Перселл

Для австралийского теннисиста это пока что лучшая неделя в текущем сезоне. Ему наконец-то удалось пройти дальше второго круга.

Ну а с учетом квалификации Макс выиграл в Истборне уже четыре матча.

В отборе Перселл переиграл британцев Яна Чоински и Генри Сирла, при этом не отдав ни сета.

В первом круге Перселл одержал победу над сербом Ласло Дьере, а во втором — над итальянцем Лоренцо Сонего.

Прогнозы на теннис

Примечательно, что лучшим результатом Макса в Истборне пока что остается выход в полуфинал в 2021 году.

Кецманович

Миомир тем временем второй год подряд дошел в Истборне до четвертьфинала.

Как и в 2023-м, сербский теннисист не отдал ни сета в первых двух матчах.

В начале недели Кецманович одержал победу над китайцем Чжичжэнем Чжаном — 6:2, 7:6.

Во втором круге Кецманович, как и ожидалось, спокойно переиграл аргентинца Себастьяна Баэса — 6:3, 6:2.

В текущем сезоне Миомир до сих пор выигрывал больше двух матчей только на Australian Open. В Мельбурне он прошел три раунда, после чего проиграл Карлосу Алькарасу.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Перселла в этом матче можно поставить за 2.16, победу Кецмановича букмекеры предлагают за 1.58.

Прогноз: скорее всего, здесь будут серьезные разборки за место в полуфинале. Возможно, понадобится даже решающий тай-брейк. На этот раз Кецмановичу будет сложно подтвердить статус фаворита.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 2.03.