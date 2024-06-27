Перселл
Для австралийского теннисиста это пока что лучшая неделя в текущем сезоне. Ему наконец-то удалось пройти дальше второго круга.
Ну а с учетом квалификации Макс выиграл в Истборне уже четыре матча.
В отборе Перселл переиграл британцев Яна Чоински и Генри Сирла, при этом не отдав ни сета.
В первом круге Перселл одержал победу над сербом Ласло Дьере, а во втором — над итальянцем Лоренцо Сонего.
Примечательно, что лучшим результатом Макса в Истборне пока что остается выход в полуфинал в 2021 году.
Кецманович
Миомир тем временем второй год подряд дошел в Истборне до четвертьфинала.
Как и в 2023-м, сербский теннисист не отдал ни сета в первых двух матчах.
В начале недели Кецманович одержал победу над китайцем Чжичжэнем Чжаном — 6:2, 7:6.
Во втором круге Кецманович, как и ожидалось, спокойно переиграл аргентинца Себастьяна Баэса — 6:3, 6:2.
В текущем сезоне Миомир до сих пор выигрывал больше двух матчей только на Australian Open. В Мельбурне он прошел три раунда, после чего проиграл Карлосу Алькарасу.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Перселла в этом матче можно поставить за 2.16, победу Кецмановича букмекеры предлагают за 1.58.
Прогноз: скорее всего, здесь будут серьезные разборки за место в полуфинале. Возможно, понадобится даже решающий тай-брейк. На этот раз Кецмановичу будет сложно подтвердить статус фаворита.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 2.03.