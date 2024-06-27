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    Кецманович улучшит прошлогодний результат в Истборне?

    Перселл — Кецманович. Ставка (к. 2.03) и прогноз на турнир в Истборне 27 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Перселл — Кецманович
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    Миомир Кецманович
    Серб Миомир Кецманович сыграет против австралийца Макса Перселла в четвертьфинале турнира в Истборне (Великобритания). Матч пройдет 27 июня, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Перселл — Кецманович, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Перселл

    Для австралийского теннисиста это пока что лучшая неделя в текущем сезоне. Ему наконец-то удалось пройти дальше второго круга.

    Ну а с учетом квалификации Макс выиграл в Истборне уже четыре матча.

    В отборе Перселл переиграл британцев Яна Чоински и Генри Сирла, при этом не отдав ни сета.

    В первом круге Перселл одержал победу над сербом Ласло Дьере, а во втором — над итальянцем Лоренцо Сонего.

    Прогнозы на теннис

    Примечательно, что лучшим результатом Макса в Истборне пока что остается выход в полуфинал в 2021 году.

    Кецманович

    Миомир тем временем второй год подряд дошел в Истборне до четвертьфинала.

    Как и в 2023-м, сербский теннисист не отдал ни сета в первых двух матчах.

    В начале недели Кецманович одержал победу над китайцем Чжичжэнем Чжаном — 6:2, 7:6.

    Во втором круге Кецманович, как и ожидалось, спокойно переиграл аргентинца Себастьяна Баэса — 6:3, 6:2.

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    В текущем сезоне Миомир до сих пор выигрывал больше двух матчей только на Australian Open. В Мельбурне он прошел три раунда, после чего проиграл Карлосу Алькарасу.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Перселла в этом матче можно поставить за 2.16, победу Кецмановича букмекеры предлагают за 1.58.

    Прогноз: скорее всего, здесь будут серьезные разборки за место в полуфинале. Возможно, понадобится даже решающий тай-брейк. На этот раз Кецмановичу будет сложно подтвердить статус фаворита.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 2.03.

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    Перселл — Кецманович: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 27.06.2024. Прогнозы на теннис. Кецманович улучшит прошлогодний результат в Истборне?
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