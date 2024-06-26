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    Меньшику хватит двух сетов для победы над Фоньини?

    Меньшик — Фоньини. Ставка (к. 1.98) и прогноз на турнир на Мальорке 26 июня 2024 года

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    Якуб Меньшик
    Итальянец Фабио Фоньини сыграет против чеха Якуба Меньшика во втором круге турнира на Мальорке (Испания). Матч пройдет 26 июня, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Меньшик — Фоньини, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Мальорка. Мужчины 26 Июня 2024 года

    Jakub Mensik

  • Мальорка. Мужчины
    •  Jakub Mensik 14:00 Фабио Фоньини

    Фабио Фоньини

  • Италия
    •

    Меньшик

    Якуб на этой неделе выиграл первый в карьере матч на траве.

    Чешский теннисист остановил прошлогоднего чемпиона турнира на Мальорке Кристофера Юбэнкса — 6:3, 3:6, 6:1.

    В решающем сете Меньшик отдал лишь три очка на своей подаче и реализовал два брейк-пойнта из четырех.

    Прогнозы на теннис

    На турнире в нидерландском Хетогенбосе 18-летний Меньшик проиграл в первом круге Хайса Брауэру, а в Галле уступил Оскару Отте в первом раунде квалификации.

    Фоньини

    Фабио в первом круге немного удивил, выиграв у Хайса Брауэра — 7:6, 7:6.

    Во второй партии итальянец позволил сопернику сделать брейк, но в итоге отыгрался, после чего идеально провел тай-брейк.

    Примечательно, что для Фоньини это был первый за два года матч на траве. В 2022-м Фабио проиграл Таллону Грикспору в первом круге Уимблдона.

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    Ранее в этом сезоне почти не играл на турнирах ATP. Его лучшим результатом в 2024-м пока что остается выход в четвертьфинал в Марракеше.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Меньшика в этом матче можно поставить за 1.36, победу Фоньини букмекеры предлагают за 3.34.

    Прогноз: в прошлом году Фабио обыграл Якуба на грунтовом «челленджере» в Швейцарии, но вскоре чех взял реванш, победив итальянца в квалификации US Open. Скорее всего, Меньшик снова выиграет у 37-летнего соперника.

    Рекомендуемая ставка: победа Меньшика в двух сетах за 1.98.

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    Меньшик — Фоньини: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 26.06.2024. Прогнозы на теннис. Меньшику хватит двух сетов для победы над Фоньини?
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