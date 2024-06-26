Jakub Mensik
Фабио Фоньини
Меньшик
Якуб на этой неделе выиграл первый в карьере матч на траве.
Чешский теннисист остановил прошлогоднего чемпиона турнира на Мальорке Кристофера Юбэнкса — 6:3, 3:6, 6:1.
В решающем сете Меньшик отдал лишь три очка на своей подаче и реализовал два брейк-пойнта из четырех.
На турнире в нидерландском Хетогенбосе 18-летний Меньшик проиграл в первом круге Хайса Брауэру, а в Галле уступил Оскару Отте в первом раунде квалификации.
Фоньини
Фабио в первом круге немного удивил, выиграв у Хайса Брауэра — 7:6, 7:6.
Во второй партии итальянец позволил сопернику сделать брейк, но в итоге отыгрался, после чего идеально провел тай-брейк.
Примечательно, что для Фоньини это был первый за два года матч на траве. В 2022-м Фабио проиграл Таллону Грикспору в первом круге Уимблдона.
Ранее в этом сезоне почти не играл на турнирах ATP. Его лучшим результатом в 2024-м пока что остается выход в четвертьфинал в Марракеше.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Меньшика в этом матче можно поставить за 1.36, победу Фоньини букмекеры предлагают за 3.34.
Прогноз: в прошлом году Фабио обыграл Якуба на грунтовом «челленджере» в Швейцарии, но вскоре чех взял реванш, победив итальянца в квалификации US Open. Скорее всего, Меньшик снова выиграет у 37-летнего соперника.
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Рекомендуемая ставка: победа Меньшика в двух сетах за 1.98.