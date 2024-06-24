Японка Юрико Миядзаки и бельгийка Элиза Мертенс встретятся в первом круге турнира в Истбурне. Матч пройдет 24 июня, начало — в 13:00 мск. Миядзаки — Мертенс: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Юрико Миядзаки

Об успехах Миядзаки по карьере судить сложно, поскольку британской теннисистке японского происхождения уже 28 лет, а побед даже на турнирах средней руки у неё так и не было.

За восемь последних матчей британка смогла победить всего лишь раз, что в преддверии старта на домашнем турнире в Истбурне совсем безрадостная статистика.

При всем этом она относительно недавно забрала титул на французском 75-тысячнике во Франции, но хвастаться такими успехами не совсем правильно.

Юрико постарается сделать все возможное, чтобы оказать достойное сопротивление Мертенс, но шансов на положительный исход для британки крайне мало.

Элиза Мертенс

Нынешняя форма Мертенс не позволяет говорить о том, что она может оказывать серьезное сопротивление теннисисткам первой десятки.

Прогнозы на теннис

У Элизы все чаще срывается удар справа, и пока разрешения этой проблемы она не смогла. Бельгийка пытается вернуться к настройкам прошлого сезона. но пока что у неё не получается этого сделать.

Лучшим результатом по сезону оказался финал в австралийском Хобарте, который случился ещё до старта Открытого чемпионата Австралии.

Сложно оценивать перспективы бельгийки на этом турнире, но проходить Миядзаки она просто обязана.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в бельгийку в этом поединке: победа Миядзаки — 3.85, победа Мертенс — 1.27.

Прогноз: Мертенс не испытает проблем с проходом дальше

Ставка: Ф2 (-5) за 1.96

Альтернативный прогноз: Миядзаки проиграет матч максимально быстро

Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.16