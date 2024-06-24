Француз Гаэль Монфис сыграет против австрийца Доминика Тима в первом круге турнира на Мальорке (Испания). Матч пройдет 24 июня, начало — в 19:00 мск. Монфис — Тим: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Монфис

Гаэль сыграет впервые после Открытого чемпионата Франции, на котором он прошел лишь один раунд.

На домашнем мэйджоре француз после победы над Тиаго Сейботом-Уайлдом проиграл итальянцу Лоренцо Музетти.

Остальные турниры на грунте Монфис тоже провел не лучшим образом, но это было предсказуемо. Он уже давно особо не напрягается на этом покрытии.

Прогнозы на теннис

Ну а на траве Монфис после 2019 года провел в общей сложности лишь четыре матча (одна победа и три поражения). Удивительно, что на этот раз Гаэль решил заглянуть не только на Уимблдон, но и на Мальорку.

Тим

Доминик тем временем получил от организаторов турнира wild card.

Для австрийца это будет один из последних матчей на траве. Ранее он официально подтвердил, что текущий сезон станет последним в его карьере.

В конце мая Тим не смог пройти квалификацию на «Ролан Гаррос». Бывшая третья ракетка мира проиграл во втором раунде отбора финну Отто Виртанену.

В этом году Тим до сих пор выиграл лишь один матч на уровне основной сетки ATP. Он уже даже не скрывает, что с некоторых пор уделяет тренировочному процессу далеко не так много времени, как раньше.

Как и Монфис, Тим в предыдущих сезонах почти не играл на траве.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Монфиса в этом матче можно поставить за 1.41, победу Тима букмекеры предлагают за 2.92.

Прогноз: интересно, что Гаэль ранее ни разу не обыгрывал Доминика. Австриец выиграл все шесть предыдущих матчей против француза. Правда, последний раз они встречались еще в 2020 году на Australian Open, когда Тим действительно был одним из лучших в мире.

Сложно сказать, с каким настроем Монфис выйдет на эту встречу, но у него действительно есть шикарная возможность наконец-то обыграть Тима.

Рекомендуемая ставка: победа Монфиса + тотал геймов больше 20,5 за 2.14.