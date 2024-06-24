Монфис
Гаэль сыграет впервые после Открытого чемпионата Франции, на котором он прошел лишь один раунд.
На домашнем мэйджоре француз после победы над Тиаго Сейботом-Уайлдом проиграл итальянцу Лоренцо Музетти.
Остальные турниры на грунте Монфис тоже провел не лучшим образом, но это было предсказуемо. Он уже давно особо не напрягается на этом покрытии.
Ну а на траве Монфис после 2019 года провел в общей сложности лишь четыре матча (одна победа и три поражения). Удивительно, что на этот раз Гаэль решил заглянуть не только на Уимблдон, но и на Мальорку.
Тим
Доминик тем временем получил от организаторов турнира wild card.
Для австрийца это будет один из последних матчей на траве. Ранее он официально подтвердил, что текущий сезон станет последним в его карьере.
В конце мая Тим не смог пройти квалификацию на «Ролан Гаррос». Бывшая третья ракетка мира проиграл во втором раунде отбора финну Отто Виртанену.
В этом году Тим до сих пор выиграл лишь один матч на уровне основной сетки ATP. Он уже даже не скрывает, что с некоторых пор уделяет тренировочному процессу далеко не так много времени, как раньше.
Как и Монфис, Тим в предыдущих сезонах почти не играл на траве.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Монфиса в этом матче можно поставить за 1.41, победу Тима букмекеры предлагают за 2.92.
Прогноз: интересно, что Гаэль ранее ни разу не обыгрывал Доминика. Австриец выиграл все шесть предыдущих матчей против француза. Правда, последний раз они встречались еще в 2020 году на Australian Open, когда Тим действительно был одним из лучших в мире.
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Сложно сказать, с каким настроем Монфис выйдет на эту встречу, но у него действительно есть шикарная возможность наконец-то обыграть Тима.
Рекомендуемая ставка: победа Монфиса + тотал геймов больше 20,5 за 2.14.