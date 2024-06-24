Испанец Алехандро Давидович-Фокина сыграет против против итальянца Лоренцо Сонего в первом круге турнира в Истборне (Великобритания). Матч пройдет 24 июня, начало — в 12:00 мск. Давидович-Фокина — Сонего: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Давидович-Фокина

Алехандро в этом сезоне, похоже, не очень стремится играть на траве. До сих пор он провел на этом покрытии лишь один матч.

На минувшей неделе испанский теннисист проиграл чилийцу Алехандро Табило (6:7, 6:3, 1:6) на старте турнира в Лондоне.

Правда, стоит отметить, что в прошлом году Давидович-Фокина не выиграл ни матча в Лондоне и на Мальорке, потерпел два поражения на траве в рамках выставочного турнира, но потом взял и прошел два раунда на Уимблдоне. Более того, в третьем круге он был максимально близок к победе над Хольгером Руне.

Прогнозы на теннис

В общем, Давидович-Фокина по-прежнему остается одним из самых непредсказуемых игроков мужского тура.

Сонего

Лоренцо тем временем провел свои первые в этом сезоне матчи на траве на турнире в Галле.

Итальянец начал с победы над сербом Миомиром Кецмановичем (7:6, 7:6), после чего проиграл Саше Звереву (4:6, 6:7).

В обоих матчах Сонего очень уверенно играл на подаче. Только в матче против немецкого теннисиста он допустил одну по-настоящему серьезную ошибку, которая в итоге и стала причиной поражения.

Интересно, что в прошлом году Сонего не выиграл в Истборне ни одного матча, зато в 2021-м ему удалось дойти на этом турнире до финала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Давидовича-Фокину в этом матче можно поставить за 1.97, победу Сонего букмекеры предлагают за 1.84.

Прогноз: в матчах с участием Давидовича-Фокины все-таки лучше обойтись без ставок на исход. Испанец в этом плане иногда даже раздражает своей непредсказуемостью.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.98.