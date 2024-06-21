Итальянец Лоренцо Музетти сыграет против британца Билли Харриса в четвертьфинале турнира в Лондоне. Матч пройдет 21 июня, начало — в 15:30 мск. Харрис — Музетти: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Харрис

Билли проводит лучшую неделю в карьере. Он впервые выиграл два матча подряд на уровне основной сетки ATP.

Теперь организаторы турнира в Лондоне точно уверены, что приняли максимально верное решение, предоставив 29-летнему теннисисту wild card.

Во втором круге Харрис одержал победу над талантливым французом Джованни Мпетши-Перрикаром — 6:4, 7:5.

Француз наверняка был шокирован невероятно уверенной игрой соперника на подаче: Билли забрал 87 процентов очков на первом мяче и 85 — на втором.

Прогнозы на теннис

В первом круге Харрис выиграл у аргентинца Томаса Этчеверри (6:4, 3:6, 6:3).

Музетти

Лоренцо на этой неделе провел уже два трехсетовых матча.

В первом итальянец одержал волевую победу над австралийцем Алексом Де Минором (1:6, 6:4, 6:2), который в минувшее воскресенье выиграл турнир в Хертогенбосе.

В четверг Музетти выиграл у американца Брэндона Накашимы — 6:4, 4:6, 6:4. В решающей партии Лоренцо взял все геймы на своей подаче и сделал брейк при счете 5:4.

На прошлой неделе Музетти дошел до полуфинала на турнире в Штутгарте.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Харриса в этом матче можно поставить за 2.26, победу Музетти букмекеры предлагают за 1.65.

Прогноз: есть ощущение, что британец может снова удивить. Итальянца ждет еще один сложный матч.

Рекомендуемая ставка: победа Харриса за 2.26.