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    Музетти проиграет 162-й ракетке мира?

    Харрис — Музетти. Ставка (к. 2.26) и прогноз на турнир в Лондоне 21 июня 2024 года

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    Лоренцо Музетти
    Итальянец Лоренцо Музетти сыграет против британца Билли Харриса в четвертьфинале турнира в Лондоне. Матч пройдет 21 июня, начало — в 15:30 мск. Харрис — Музетти: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Лондон. Мужчины 21 Июня 2024 года

    Билли Харрис (Великобритания)

  • Лондон. Мужчины
    •  Билли Харрис (Великобритания) 15:30 Лоренцо Музетти

    Лоренцо Музетти

  • Италия
    •

    Харрис

    Билли проводит лучшую неделю в карьере. Он впервые выиграл два матча подряд на уровне основной сетки ATP.

    Теперь организаторы турнира в Лондоне точно уверены, что приняли максимально верное решение, предоставив 29-летнему теннисисту wild card.

    Во втором круге Харрис одержал победу над талантливым французом Джованни Мпетши-Перрикаром — 6:4, 7:5.

    Француз наверняка был шокирован невероятно уверенной игрой соперника на подаче: Билли забрал 87 процентов очков на первом мяче и 85 — на втором.

    Прогнозы на теннис

    В первом круге Харрис выиграл у аргентинца Томаса Этчеверри (6:4, 3:6, 6:3).

    Музетти

    Лоренцо на этой неделе провел уже два трехсетовых матча.

    В первом итальянец одержал волевую победу над австралийцем Алексом Де Минором (1:6, 6:4, 6:2), который в минувшее воскресенье выиграл турнир в Хертогенбосе.

    В четверг Музетти выиграл у американца Брэндона Накашимы — 6:4, 4:6, 6:4. В решающей партии Лоренцо взял все геймы на своей подаче и сделал брейк при счете 5:4.

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    На прошлой неделе Музетти дошел до полуфинала на турнире в Штутгарте.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Харриса в этом матче можно поставить за 2.26, победу Музетти букмекеры предлагают за 1.65.

    Прогноз: есть ощущение, что британец может снова удивить. Итальянца ждет еще один сложный матч.

    Рекомендуемая ставка: победа Харриса за 2.26.

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    Харрис — Музетти. Итальянец Лоренцо Музетти сыграет против британца Билли Харриса в четвертьфинале турнира в Лондоне. Матч пройдет 21 июня, начало — в 15:30 мск. / Ставка и прогноз на матч Харрис — Музетти с коэффициентом 2.26.
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