Билли Харрис (Великобритания)
Лоренцо Музетти
Харрис
Билли проводит лучшую неделю в карьере. Он впервые выиграл два матча подряд на уровне основной сетки ATP.
Теперь организаторы турнира в Лондоне точно уверены, что приняли максимально верное решение, предоставив 29-летнему теннисисту wild card.
Во втором круге Харрис одержал победу над талантливым французом Джованни Мпетши-Перрикаром — 6:4, 7:5.
Француз наверняка был шокирован невероятно уверенной игрой соперника на подаче: Билли забрал 87 процентов очков на первом мяче и 85 — на втором.
В первом круге Харрис выиграл у аргентинца Томаса Этчеверри (6:4, 3:6, 6:3).
Музетти
Лоренцо на этой неделе провел уже два трехсетовых матча.
В первом итальянец одержал волевую победу над австралийцем Алексом Де Минором (1:6, 6:4, 6:2), который в минувшее воскресенье выиграл турнир в Хертогенбосе.
В четверг Музетти выиграл у американца Брэндона Накашимы — 6:4, 4:6, 6:4. В решающей партии Лоренцо взял все геймы на своей подаче и сделал брейк при счете 5:4.
На прошлой неделе Музетти дошел до полуфинала на турнире в Штутгарте.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Харриса в этом матче можно поставить за 2.26, победу Музетти букмекеры предлагают за 1.65.
Прогноз: есть ощущение, что британец может снова удивить. Итальянца ждет еще один сложный матч.
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Рекомендуемая ставка: победа Харриса за 2.26.