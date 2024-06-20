Накашима
Первым соперником Брэндона на этом турнире был Дэн Эванс, который не смог продолжить матч из-за травмы.
Британец снялся сразу после второго сета, который завершился со счетом 6:3 в пользу американского теннисиста.
Пожалуй, Накашиме все-таки повезло, потому что в начале матча Эванс действительно играл очень хорошо.
Накашима прошел первый раунд на третьем травяном турнире подряд. Ранее в этом месяце он добрался до полуфинала на «челленджере» в Сербитоне и в Штутгарте.
Музетти
Лоренцо тем временем уже успел здорово пошуметь на этой неделе. Итальянец преподнес сенсацию, обыграв на старте турнира Алекса Де Минора.
Австралиец здорово начал матч, но в итоге Музетти совершил камбэк — 1:6, 6:4, 6:2.
По всей видимости, Де Минору, который в минувшее воскресенье выиграл турнир в нидерландском Хертогенбосе, не хватило энергии на весь матч.
Но также нельзя не отметить, что Музетти уже в который раз подтвердил свое умение играть на траве.
На прошлой неделе Лоренцо дошел до полуфинала в Штутгарте. Прежде чем проиграть Маттео Берреттини, он остановил Джованни Мпетши-Перрикара, Доминика Кепфера и Александра Бублика.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Накашиму в этом матче можно поставить за 1.93, победу Музетти букмекеры предлагают за 1.88.
Прогноз: здесь действительно нет явного фаворита, но мы все равно считаем, что итальянец обыграет американца, который пока не очень хорошо играет против соперников из топ-30.
- 2.39Мпетши-Перрикар — Харрис: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 1.00Берреттини — Гирон: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
- 2.09Кудерметова — Рыбакина: прогноз и ставкаСегодня в 12:00
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Рекомендуемая ставка: победа Музетти с форой по геймам (-1,5) за 2.11.