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    Музетти обыграет Накашиму с разгромным счетом?

    Накашима — Музетти. Ставка (к. 2.11) и прогноз на турнир в Галле 20 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Накашима — Музетти
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    Лоренцо Музетти
    Итальянец Лоренцо Музетти сыграет против американца Брэндона Накашимы во втором круге турнира в Галле (Германия). Матч пройдет 20 июня, начало — в 18:30 мск. Накашима — Музетти: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Накашима

    Первым соперником Брэндона на этом турнире был Дэн Эванс, который не смог продолжить матч из-за травмы.

    Британец снялся сразу после второго сета, который завершился со счетом 6:3 в пользу американского теннисиста.

    Пожалуй, Накашиме все-таки повезло, потому что в начале матча Эванс действительно играл очень хорошо.

    Прогнозы на теннис

    Накашима прошел первый раунд на третьем травяном турнире подряд. Ранее в этом месяце он добрался до полуфинала на «челленджере» в Сербитоне и в Штутгарте.

    Музетти

    Лоренцо тем временем уже успел здорово пошуметь на этой неделе. Итальянец преподнес сенсацию, обыграв на старте турнира Алекса Де Минора.

    Австралиец здорово начал матч, но в итоге Музетти совершил камбэк — 1:6, 6:4, 6:2.

    По всей видимости, Де Минору, который в минувшее воскресенье выиграл турнир в нидерландском Хертогенбосе, не хватило энергии на весь матч.

    Но также нельзя не отметить, что Музетти уже в который раз подтвердил свое умение играть на траве.

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    На прошлой неделе Лоренцо дошел до полуфинала в Штутгарте. Прежде чем проиграть Маттео Берреттини, он остановил Джованни Мпетши-Перрикара, Доминика Кепфера и Александра Бублика.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Накашиму в этом матче можно поставить за 1.93, победу Музетти букмекеры предлагают за 1.88.

    Прогноз: здесь действительно нет явного фаворита, но мы все равно считаем, что итальянец обыграет американца, который пока не очень хорошо играет против соперников из топ-30.

    Рекомендуемая ставка: победа Музетти с форой по геймам (-1,5) за 2.11.

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    Накашима — Музетти. Итальянец Лоренцо Музетти сыграет против американца Брэндона Накашимы во втором круге турнира в Галле (Германия). Матч пройдет 20 июня, начало — в 18:30 мск. / Ставка и прогноз на матч Накашима — Музетти с коэффициентом 2.11.
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