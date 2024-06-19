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    Азаренко не составит труда выйти в 1/4 WTA Берлин?

    Азаренко — Сонмез. Ставка (к. 1.82) и прогноз на матч в Берлине 19 июня 2024 года

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    Виктория Азаренка
    Беларуска Виктория Азаренко и турчанка Зейнем Сонмез встретятся во втором круге турнира в Берлине. Матч пройдёт 19 июня, начало — в 12:00 мск. Азаренко — Сонмез: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Берлин. Женщины 19 Июня 2024 года

    Виктория Азаренко

  • Белоруссия
    •  Виктория Азаренко 12:00 Зейнеп Сонмез (Турция)

    Зейнеп Сонмез (Турция)

  • Берлин. Женщины
    •

    Азаренко

    Виктория Азаренко из Беларуси по итогам Открытого чемпионата Франции поднялась на две строчки в рейтинге, заняв 19 место в WTA.

    На «Ролан Гаррос» Азаренко смогла дойти до второго круга, где уступила россиянке Мирре Андреевой (3:6, 6:3, 5:7). На матч ушло 2 часа и 33 минуты игрового времени.

    На турнире в Берлине Азаренко начала с игры против гречанки Марии Саккари. В первом круге россиянка смогла обыграть соперниц. (6:4, 6:2).

    Прогнозы на теннис

    В рейтинге WTA Виктория Азаренко занимает 19 место .

    Сонмез

    Зейнеп Сонмез на турнире в Берлине провела три матча, два из которых в квалификации. Сначала был отбор: в первой игре, турчанка выиграла у Ястремской.

    В отборочных играх Сонмез оказалась сильнее Даяны Ястремской из Украины (6:3, 4:6, 1:6) и Эмины Бектас (7:6, 2:6, 6:3).

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    • В первом круге немецкого турнира Зейнеп Сонмез добилась победы в матче против Аранча Рус и Нидерланд (3:6, 6:2, 6:1).

    В рейтинге WTA Зейнеп Сонмез занимает 157 место .

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Азаренко в этом матче можно поставить за 1.02, победу Сонмез букмекеры предлагают за 13.50.

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    Прогноз: В этой встрече с уверенностью можно сказать, что Виктория Азаренко добьется победы, причём крупной над своей соперницей.

    Рекомендуемая ставка: Победа Азаренко с форой (-6) с коэффициентом 1.82.

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    Азаренко — Сонмез. Беларуска Виктория Азаренко и турчанка Зейнем Сонмез встретятся во втором круге турнира в Берлине. Матч пройдёт 19 июня, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Азаренко — Сонмез с коэффициентом 1.82.
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