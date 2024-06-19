Беларуска Виктория Азаренко и турчанка Зейнем Сонмез встретятся во втором круге турнира в Берлине. Матч пройдёт 19 июня, начало — в 12:00 мск. Азаренко — Сонмез: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Азаренко

Виктория Азаренко из Беларуси по итогам Открытого чемпионата Франции поднялась на две строчки в рейтинге, заняв 19 место в WTA.

На «Ролан Гаррос» Азаренко смогла дойти до второго круга, где уступила россиянке Мирре Андреевой (3:6, 6:3, 5:7). На матч ушло 2 часа и 33 минуты игрового времени.

На турнире в Берлине Азаренко начала с игры против гречанки Марии Саккари. В первом круге россиянка смогла обыграть соперниц. (6:4, 6:2).

Прогнозы на теннис

В рейтинге WTA Виктория Азаренко занимает 19 место .

Сонмез

Зейнеп Сонмез на турнире в Берлине провела три матча, два из которых в квалификации. Сначала был отбор: в первой игре, турчанка выиграла у Ястремской.

В отборочных играх Сонмез оказалась сильнее Даяны Ястремской из Украины (6:3, 4:6, 1:6) и Эмины Бектас (7:6, 2:6, 6:3).

В первом круге немецкого турнира Зейнеп Сонмез добилась победы в матче против Аранча Рус и Нидерланд (3:6, 6:2, 6:1).

В рейтинге WTA Зейнеп Сонмез занимает 157 место .

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Азаренко в этом матче можно поставить за 1.02, победу Сонмез букмекеры предлагают за 13.50.

Прогноз: В этой встрече с уверенностью можно сказать, что Виктория Азаренко добьется победы, причём крупной над своей соперницей.

Рекомендуемая ставка: Победа Азаренко с форой (-6) с коэффициентом 1.82.