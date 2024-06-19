Виктория Азаренко
Зейнеп Сонмез (Турция)
Азаренко
Виктория Азаренко из Беларуси по итогам Открытого чемпионата Франции поднялась на две строчки в рейтинге, заняв 19 место в WTA.
На «Ролан Гаррос» Азаренко смогла дойти до второго круга, где уступила россиянке Мирре Андреевой (3:6, 6:3, 5:7). На матч ушло 2 часа и 33 минуты игрового времени.
На турнире в Берлине Азаренко начала с игры против гречанки Марии Саккари. В первом круге россиянка смогла обыграть соперниц. (6:4, 6:2).
В рейтинге WTA Виктория Азаренко занимает 19 место .
Сонмез
Зейнеп Сонмез на турнире в Берлине провела три матча, два из которых в квалификации. Сначала был отбор: в первой игре, турчанка выиграла у Ястремской.
В отборочных играх Сонмез оказалась сильнее Даяны Ястремской из Украины (6:3, 4:6, 1:6) и Эмины Бектас (7:6, 2:6, 6:3).
В первом круге немецкого турнира Зейнеп Сонмез добилась победы в матче против Аранча Рус и Нидерланд (3:6, 6:2, 6:1).
В рейтинге WTA Зейнеп Сонмез занимает 157 место .
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Азаренко в этом матче можно поставить за 1.02, победу Сонмез букмекеры предлагают за 13.50.
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Прогноз: В этой встрече с уверенностью можно сказать, что Виктория Азаренко добьется победы, причём крупной над своей соперницей.
Рекомендуемая ставка: Победа Азаренко с форой (-6) с коэффициентом 1.82.