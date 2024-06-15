Две британки Франческа Джонс и Эмма Радукану встретятся в четвертьфинале турнира Ноттингеме. Матч пройдет 15 июня, начало — в 14:30 мск Джонс — Радукану: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Франческа Джонс

Пока что Джонс видится главным открытием предстоящего турнира, поскольку ничего серьезного в своей жизни она не выигрывала.

Британке всего лишь 23 года, и есть время на пересмотр своего места в системе координат женского тура.

На домашнем соревновании Франческа играет так, как будто заново родилась, что подтверждает победа против американки Крюгер в последнем поединке.

Против такого рекламного имени, как Радукану никому не бывает просто, но с точки зрения физики Эмму вполне можно обыгрывать.

Эмма Радукану

Пока что сложно говорить о кондициях Радукану в преддверии травяного сезона, н она домашних кортах она выглядит концентрировано.

Прогнозы на теннис

За два проведенных на турнире матча она не отдала ни одного сета своим соперницам. В поединке против Снигур таки вовсе случился разгром украинки.

Все элементы игры на приличном уровне исполнения, однако Радукану ещё есть куда добавлять, что и следует делать по ходу турнира.

Матч против Джонс станет легкой прогулкой для британки с румынскими корнями. Эмме нужно просто играть в свой теннис и не витать в облаках.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в Эмму в этом поединке: победа Джонс — 4.99, победа Радукану — 1.18.

Прогноз: Радукану начнет громить свою соперницу с первых геймов матча

Ставка: Ф2 (-5) за 1.66

Альтернативный прогноз: В матче будет минимум геймов

Альтернативная ставка: ТМ 17 с коэффициентом 3.28