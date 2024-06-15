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    Радукану уже забронировала место в полуфинале?

    Джонс — Радукану. Ставка (к. 1.66) и прогноз на матч в Ноттингеме 15 июня 2024 года

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    Эмма Радукану
    Две британки Франческа Джонс и Эмма Радукану встретятся в четвертьфинале турнира Ноттингеме. Матч пройдет 15 июня, начало — в 14:30 мск Джонс — Радукану: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Франческа Джонс

    Пока что Джонс видится главным открытием предстоящего турнира, поскольку ничего серьезного в своей жизни она не выигрывала.

    Британке всего лишь 23 года, и есть время на пересмотр своего места в системе координат женского тура.

    На домашнем соревновании Франческа играет так, как будто заново родилась, что подтверждает победа против американки Крюгер в последнем поединке.

    Против такого рекламного имени, как Радукану никому не бывает просто, но с точки зрения физики Эмму вполне можно обыгрывать.

    Эмма Радукану

    Пока что сложно говорить о кондициях Радукану в преддверии травяного сезона, н она домашних кортах она выглядит концентрировано.

    Прогнозы на теннис

    За два проведенных на турнире матча она не отдала ни одного сета своим соперницам. В поединке против Снигур таки вовсе случился разгром украинки.

    Все элементы игры на приличном уровне исполнения, однако Радукану ещё есть куда добавлять, что и следует делать по ходу турнира.

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    Матч против Джонс станет легкой прогулкой для британки с румынскими корнями. Эмме нужно просто играть в свой теннис и не витать в облаках.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в Эмму в этом поединке: победа Джонс — 4.99, победа Радукану — 1.18.

    Прогноз: Радукану начнет громить свою соперницу с первых геймов матча

    Ставка: Ф2 (-5) за 1.66

    Альтернативный прогноз: В матче будет минимум геймов

    Альтернативная ставка: ТМ 17 с коэффициентом 3.28

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    Джонс — Радукану. Две британки Франческа Джонс и Эмма Радукану встретятся в четвертьфинале турнира Ноттингеме. Матч пройдет 15 июня, начало — в 14:30 мск / Ставка и прогноз на матч Джонс — Радукану с коэффициентом 1.66.
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