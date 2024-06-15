Франческа Джонс
Пока что Джонс видится главным открытием предстоящего турнира, поскольку ничего серьезного в своей жизни она не выигрывала.
Британке всего лишь 23 года, и есть время на пересмотр своего места в системе координат женского тура.
На домашнем соревновании Франческа играет так, как будто заново родилась, что подтверждает победа против американки Крюгер в последнем поединке.
Против такого рекламного имени, как Радукану никому не бывает просто, но с точки зрения физики Эмму вполне можно обыгрывать.
Эмма Радукану
Пока что сложно говорить о кондициях Радукану в преддверии травяного сезона, н она домашних кортах она выглядит концентрировано.
За два проведенных на турнире матча она не отдала ни одного сета своим соперницам. В поединке против Снигур таки вовсе случился разгром украинки.
Все элементы игры на приличном уровне исполнения, однако Радукану ещё есть куда добавлять, что и следует делать по ходу турнира.
Матч против Джонс станет легкой прогулкой для британки с румынскими корнями. Эмме нужно просто играть в свой теннис и не витать в облаках.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в Эмму в этом поединке: победа Джонс — 4.99, победа Радукану — 1.18.
Прогноз: Радукану начнет громить свою соперницу с первых геймов матча
- 1.74Жабер — Плишкова: прогноз и ставкаСегодня в 13:00
- 2.15Накашима — Дрейпер: прогноз и ставкаСегодня в 13:00
- 1.88Грикспор — Корда: прогноз и ставкаСегодня в 12:00
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Ставка: Ф2 (-5) за 1.66
Альтернативный прогноз: В матче будет минимум геймов
Альтернативная ставка: ТМ 17 с коэффициентом 3.28