Россиянин Карен Хачанов сыграет против австралийца Александра Вукича во втором круге турнира в Хертогенбосе (Нидерланды). Матч пройдет 12 июня, начало — в 16:30 мск. Вукич — Хачанов: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Вукич

Александр начал турнир с победы над своим соотечественником Максом Перселлом — 6:3, 7:6.

В отличие от соперника, Вукич не отдал ни гейма на собственной подаче и здорово провел тай-брейк во втором сете.

В этом матче Вукич забрал 83 процента очков на первом мяче (38 из 46) — это очень содиный показатель.

Прогнозы на теннис

На прошлом неделе 28-летний теннисист обыграл на «челленджере» в Сербитоне канадца Дениса Шаповалова. Правда, дальше было поражение от южноафриканца Ллойда Харриса.

Хачанов

Карен в прошлом году пропустил серию турниров на траве из-за травмы, которую получил в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

На этот раз россиянин провалил французский мэйджор, по итогам которого выпал из топ-20.

Уже во втором круге Хачанов сенсационно проиграл словаку Йозефу Ковалику. В этом матче он вел 2-0 по сетам, но в итоге позволил сопернику совершить камбэк. Абсолютно необъяснимое поражение.

Что касается предыдущих выступлений Хачанова на траве, то здесь достаточно напомнить, что в 2021 году он добрался до четвертьфинала на Уимблдоне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Вукича в этом матче можно поставить за 3.96, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.28.

Прогноз: в данном случае Карена сложно назвать явным фаворитом. В отличие от австралийца, он уже два года не играл на траве. Поэтому первый матч после такой паузы, скорее всего, будет непростым.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.60.