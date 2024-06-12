ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Георгий СудаковУортон, Микаутадзе, Судаков, Бакайоко и еще 20 потенциальных звезд Евро-2024 Джаред Каноннир и Нассурдин ИмавовФранцузский дагестанец идет за поясом UFC. Имавов разбил Каноннира и вызвал Стрикленда Джуд БеллингемОт триумфа «Реала» до проклятья Кейна: победители и неудачники клубного сезона 2023/24
  • 17:49
    • Сафиуллин проиграл Берреттини на турнире в Штутгарте
  • 16:49
    • Сафонов заплатил 22 тысячи рублей долга по алиментам, общая задолженность — около 60 млн рублей
  • 16:33
    • Агент Слишковича: Владимир может возглавить клуб, который готовится к квалификации ЛЧ
  • 16:23
    • Кордоба признан лучшим игроком «Краснодара» в сезоне-2023/2024
  • 16:11
    • Левандовский пропустит первый матч сборной Польши на Евро-2024
  • 13:14
    • Нагельсман назвал стартовый состав на матч с Шотландией
    Все новости спорта

    Хачанов дожмет Вукича только в третьем сете?

    Вукич — Хачанов. Ставка (к. 2.60) и прогноз на турнир в Хертогенбосе 12 июня 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Карен Хачанов Прогнозы на Александар Вукич
    Прогноз и ставки на Вукич — Хачанов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карен Хачанов
    Россиянин Карен Хачанов сыграет против австралийца Александра Вукича во втором круге турнира в Хертогенбосе (Нидерланды). Матч пройдет 12 июня, начало — в 16:30 мск. Вукич — Хачанов: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Теннис. Хертогенбосх. Мужчины 12 Июня 2024 года

    Александр Вукич (Австралия)

  • Хертогенбосх. Мужчины
    •  Александр Вукич (Австралия) 11:00 Карен Хачанов

    Карен Хачанов

  • Россия
    •

    Вукич

    Александр начал турнир с победы над своим соотечественником Максом Перселлом — 6:3, 7:6.

    В отличие от соперника, Вукич не отдал ни гейма на собственной подаче и здорово провел тай-брейк во втором сете.

    В этом матче Вукич забрал 83 процента очков на первом мяче (38 из 46) — это очень содиный показатель.

    Прогнозы на теннис

    На прошлом неделе 28-летний теннисист обыграл на «челленджере» в Сербитоне канадца Дениса Шаповалова. Правда, дальше было поражение от южноафриканца Ллойда Харриса.

    Хачанов

    Карен в прошлом году пропустил серию турниров на траве из-за травмы, которую получил в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

    На этот раз россиянин провалил французский мэйджор, по итогам которого выпал из топ-20.

    Уже во втором круге Хачанов сенсационно проиграл словаку Йозефу Ковалику. В этом матче он вел 2-0 по сетам, но в итоге позволил сопернику совершить камбэк. Абсолютно необъяснимое поражение.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Что касается предыдущих выступлений Хачанова на траве, то здесь достаточно напомнить, что в 2021 году он добрался до четвертьфинала на Уимблдоне.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Вукича в этом матче можно поставить за 3.96, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.28.

    Прогноз: в данном случае Карена сложно назвать явным фаворитом. В отличие от австралийца, он уже два года не играл на траве. Поэтому первый матч после такой паузы, скорее всего, будет непростым.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.60.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.45
  • Прогноз на матч Далла Валле — Фоньини
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Португалия — Ирландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.57
  • Экспресс дня 11 июня
  • Сегодня в 21:45
    •  2.52
  • Прогноз на матч Северная Ирландия — Андорра
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Мирасол — Гойяс
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ботафого — Флуминенсе
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Чили — Парагвай
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Ред Булл Брагантино — Атлетико Минейро
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  3.83
  • Экспресс дня 12 июня
  • Завтра в 13:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Химнасия Хухуй — Чакарита Хуниорс
  • Футбол
  • Завтра в 21:10
    •  2.14
  • Прогноз на матч Эйбар — Овьедо
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Годой Крус — Росарио Сентраль
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Атлетико Гойаненсе — Коринтианс
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Аргентинос Хуниорс — Сентраль Кордоба
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Вукич — Хачанов. Россиянин Карен Хачанов сыграет против австралийца Александра Вукича во втором круге турнира в Хертогенбосе (Нидерланды). Матч пройдет 12 июня, начало — в 16:30 мск. / Ставка и прогноз на матч Вукич — Хачанов с коэффициентом 2.60.
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры