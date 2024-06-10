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    Сможет ли Сафиуллин обыграть Берреттини?

    Сафиуллин — Берреттини. Ставка (к. 2.27) и прогноз на турнир в Штутгарт 10 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Сафиуллин — Берреттини
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    Роман Сафиуллин
    Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против итальянца Маттео Берреттини в первом круге турнира в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 10 июня, начало — в 12:00 мск. Сафиуллин — Берреттини: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Сафиуллин

    В прошлом году Роман существенно улучшил свое положение в рейтинге как раз благодаря выступлениям на траве.

    Сафиуллин сенсационно дошел до четвертьфинала на Уимблдоне. Прежде чем проиграть Яннику Синнеру, он остановил Роберто Баутисту-Агута, Корентена Муте, Гидо Пелью и Дениса Шаповалова.

    Интересно, что до прошлого года Сафиуллин провел на траве лишь четыре матча, половину из которых проиграл.

    Прогнозы на теннис

    Сложно сказать, как получится в этот раз, но в текущем сезоне Роман пока что, мягко говоря, не впечатляет. Серия поражений на уровне основной сетки ATP составляет уже пять матчей. И это лишь одна из таких серий.

    Берреттини

    Маттео в начале апреля выиграл грунтовый турнир в Марракеше, и, казалось, что он снова в оптимальной форме.

    Но вскоре после возвращения из Марокко итальянец снова пропустил ряд турниров, в том числе «Ролан Гаррос».

    Вот что он сказал перед «Мастерсом» в Риме: «Я не травмирован, просто чувствую, что что-то может случиться, потому что меня очень вымотали прием лекарств и мысли о трехчасовых матчах».

    Перед «Ролан Гаррос» Берреттини заявил, что вовсю тренируется, но к пятисетовым матчам не готов: «Несмотря на то, что я тренируюсь сейчас на очень высоком уровне, мы с командой считаем, что я не готов к нескольким пятисетовым матчам подряд. Я вернусь в травяной части сезона».

    Прогнозы на теннис

    В общем, понятно — Берреттини решил сделать акцент на подготовке к турнирам на траве. Как известно, пару лет назад он был одним из лучших на этом покрытии, о чем свидетельствует в том числе выход в финал Уимблдона в 2021 году.

    Также стоит не забывать, что Берреттини дважды выигрывал турнир в Штутгарте.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Сафиуллина в этом матче можно поставить за 2.24, победу Сафиуллина букмекеры предлагают за 1.67.

    Прогноз: что тут сказать, не повезло Роману, будет еще одно поражение. На траве у него нет шансов против итальянца, который, похоже, уже не одну неделю тренируется на этом покрытии.

    Рекомендуемая ставка: победа Берреттини в двух сетах за 2.27.

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    Сафиуллин — Берреттини. Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против итальянца Маттео Берреттини в первом круге турнира в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 10 июня, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Сафиуллин — Берреттини с коэффициентом 2.27.
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