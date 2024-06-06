Южноафриканец Ллойд Харрис сыграет против австралийца Александра Вукича во втором круге «челленджера» в Сербитоне (Великобритания). Матч пройдет 6 июня, начало — в 13:00 мск. Харрис — Вукич: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Харрис

Ллойд на старте турнира одержал победу над Марком-Андреа Хюслером — 7:5, 6:7, 6:3.

Первый сет прошел по совершенно удивительному сценарию: швейцарец вел 4:0, но в итоге не воспользовался столь внушительным преимуществом. Как правило, на траве это просто приговор, но Харрис каким-то образом совершил камбэк.

Во второй партии оба шикарно играли на подаче, поэтому всё решилось только на тай-брейке, в отличие от решающего сета, в котором соперник Ллойда снова допустил несколько серьезных ошибок.

Харрис в январе прошел квалификацию на Открытом чемпионате Австралии, после чего выдал серию из шести поражений, причем во всех случаях на уровне «челленджеров».

Зато в апреле Харрис выиграл сразу два «челленджера» в Южной Корее. После этого в психологическом плане стало чуть-чуть полегче.

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Также стоит отметить, что в прошлом году Харрис дошел до полуфинала на травяном турнире на Мальорке.

Вукич

Австралиец тем временем в первом круге остановил Дениса Шаповалова — 6:3, 7:6.

Канадец все-таки не смог быстро адаптироваться к новому покрытию после серии турниров на грунте.

Вукич значительно лучше соперника играл на подаче. Денис взял на приеме лишь шесть очков. В этом плане Александр действительно удивил.

В прошлом году Вукич ни разу не выигрывал больше одного матча на траве на уровне основной сетки. Но сейчас он, похоже, готов прервать эту неприятную серию.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Харриса в этом матче можно поставить за 1.75, победу Вукича букмекеры предлагают за 2.00.

Прогноз: скорее всего, будет как минимум два напряженных сета. По всей видимости, не обойдется и без тай-брейка.

Вукич выиграл все три предыдущих матча против Харриса, и за это время они провели в общей сложности четыре тай-брейка.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.17.