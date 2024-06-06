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    Вукич продлит серию побед над Харрисом?

    Харрис — Вукич. Ставка (к. 2.17) и прогноз на «челленджер» в Сербитоне 6 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Харрис — Вукич
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    Александр Вукич
    Южноафриканец Ллойд Харрис сыграет против австралийца Александра Вукича во втором круге «челленджера» в Сербитоне (Великобритания). Матч пройдет 6 июня, начало — в 13:00 мск. Харрис — Вукич: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Харрис

    Ллойд на старте турнира одержал победу над Марком-Андреа Хюслером — 7:5, 6:7, 6:3.

    Первый сет прошел по совершенно удивительному сценарию: швейцарец вел 4:0, но в итоге не воспользовался столь внушительным преимуществом. Как правило, на траве это просто приговор, но Харрис каким-то образом совершил камбэк.

    Во второй партии оба шикарно играли на подаче, поэтому всё решилось только на тай-брейке, в отличие от решающего сета, в котором соперник Ллойда снова допустил несколько серьезных ошибок.

    Харрис в январе прошел квалификацию на Открытом чемпионате Австралии, после чего выдал серию из шести поражений, причем во всех случаях на уровне «челленджеров».

    Зато в апреле Харрис выиграл сразу два «челленджера» в Южной Корее. После этого в психологическом плане стало чуть-чуть полегче.

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    Также стоит отметить, что в прошлом году Харрис дошел до полуфинала на травяном турнире на Мальорке.

    Вукич

    Австралиец тем временем в первом круге остановил Дениса Шаповалова — 6:3, 7:6.

    Канадец все-таки не смог быстро адаптироваться к новому покрытию после серии турниров на грунте.

    Вукич значительно лучше соперника играл на подаче. Денис взял на приеме лишь шесть очков. В этом плане Александр действительно удивил.

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    В прошлом году Вукич ни разу не выигрывал больше одного матча на траве на уровне основной сетки. Но сейчас он, похоже, готов прервать эту неприятную серию.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Харриса в этом матче можно поставить за 1.75, победу Вукича букмекеры предлагают за 2.00.

    Прогноз: скорее всего, будет как минимум два напряженных сета. По всей видимости, не обойдется и без тай-брейка.

    Вукич выиграл все три предыдущих матча против Харриса, и за это время они провели в общей сложности четыре тай-брейка.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.17.

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    Харрис — Вукич. Южноафриканец Ллойд Харрис сыграет против австралийца Александра Вукича во втором круге «челленджера» в Сербитоне (Великобритания). Матч пройдет 6 июня, начало — в 13:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Харрис — Вукич с коэффициентом 2.17.
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