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    Звереву хватит трех сетов для победу над Грикспором?

    Зверев — Грикспор. Ставка (к. 1.87) и прогноз на «Ролан Гаррос» 31 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Зверев — Грикспор
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    Александр Зверев
    Немец Александр Зверев сыграет против нидерландца Таллона Грикспора в третьем круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 31 мая, начало — в 12:00 мск. Зверев — Грикспор: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Мужчины 31 Мая 2024 года

    Александр Зверев

  • Германия
    •  Александр Зверев 12:00 Таллон Грикспор

    Таллон Грикспор

  • Нидерланды
    •

    Зверев

    Саша пока подтверждает статус одного из главных фаворитов французского мэйджора.

    При этом в отличие от многих остальных претендентов на титул, у немецкого теннисиста уже была серьезная проверка на прочность, в том числе психологическую.

    В первом круге Зверев одержал победу над Рафаэлем Надалем — 6:3, 7:6, 6:3. По правде говоря, у грунтового короля не было шансов на успех в этом матче.

    Все прогнозы на Ролан Гаррос

    Во втором раунде Саша выиграл у Давида Гоффена — 7:6, 6:2, 6:2. Опытный бельгиец, когда-то входивший в топ-10, здорово сопротивлялся в первом сете, но остальную часть матча у него банально не оказалось топлива.

    Грикспор

    Таллон тем временем впервые в карьере выиграл на «Ролан Гаррос» больше одного матча.

    В первом круге нидерландский теннисист одержал победу над американцем Маккензи Макдональдом — 6:3, 6:4, 1:6, 6:2.

    В следующем матче Грикспор остановил Лучано Дардери — 7:6, 6:3, 6:3. В этом случае результат немного удивил, учитывая недавние успехи итальянца на грунте.

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    Весной Грикспор выиграл по два матча на «Мастерсе» в Мадриде и на турнире в Женеве. В испанской столице Таллон переиграл датчанина Хольгера Руне.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.10, победу Грикспора букмекеры предлагают за 5.28.

    Прогноз: в начале 2023-го Саша проиграл Таллону в Роттердаме. Как известно, в тот момент он набирал форму после серьезной травмы.

    Позже, на «Мастерсе» в Торонто, немец обыграл нидерландца в двух сетах. А этой весной Зверев остановил Грикспора в Индиан-Уэллсе — 7:6, 6:3.

    Считаем, что Саша снова выиграет и при этом не отдаст ни сета.

    Рекомендуемая ставка: победа Зверева в трех сетах за 1.87.

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    Зверев — Грикспор. Немец Александр Зверев сыграет против нидерландца Таллона Грикспора в третьем круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 31 мая, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Зверев — Грикспор с коэффициентом 1.87.
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