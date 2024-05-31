Александр Зверев
Таллон Грикспор
Зверев
Саша пока подтверждает статус одного из главных фаворитов французского мэйджора.
При этом в отличие от многих остальных претендентов на титул, у немецкого теннисиста уже была серьезная проверка на прочность, в том числе психологическую.
В первом круге Зверев одержал победу над Рафаэлем Надалем — 6:3, 7:6, 6:3. По правде говоря, у грунтового короля не было шансов на успех в этом матче.
Во втором раунде Саша выиграл у Давида Гоффена — 7:6, 6:2, 6:2. Опытный бельгиец, когда-то входивший в топ-10, здорово сопротивлялся в первом сете, но остальную часть матча у него банально не оказалось топлива.
Грикспор
Таллон тем временем впервые в карьере выиграл на «Ролан Гаррос» больше одного матча.
В первом круге нидерландский теннисист одержал победу над американцем Маккензи Макдональдом — 6:3, 6:4, 1:6, 6:2.
В следующем матче Грикспор остановил Лучано Дардери — 7:6, 6:3, 6:3. В этом случае результат немного удивил, учитывая недавние успехи итальянца на грунте.
Весной Грикспор выиграл по два матча на «Мастерсе» в Мадриде и на турнире в Женеве. В испанской столице Таллон переиграл датчанина Хольгера Руне.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.10, победу Грикспора букмекеры предлагают за 5.28.
Прогноз: в начале 2023-го Саша проиграл Таллону в Роттердаме. Как известно, в тот момент он набирал форму после серьезной травмы.
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Позже, на «Мастерсе» в Торонто, немец обыграл нидерландца в двух сетах. А этой весной Зверев остановил Грикспора в Индиан-Уэллсе — 7:6, 6:3.
Считаем, что Саша снова выиграет и при этом не отдаст ни сета.
Рекомендуемая ставка: победа Зверева в трех сетах за 1.87.