Россиянин Аслан Карацев сыграет против представителя Казахстана в первом круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 26 мая, начало — в 12:00 мск. Шевченко — Карацев: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Шевченко

Саша на неделе перед мэйджором в Париже успел провести несколько матчей в Женеве.

В первом круге представитель Казахстана выиграл у венгра Фабиана Марожана (6:4, 7:6), после чего должен был встретиться с Эмилем Руусувуори, но финн снялся с матча.

В четвертьфинале Шевченко уступил итальянцу Флавио Коболли (4:6, 4:6).

Этой весной Шевченко выиграл лишь три матча на грунте на уровне основной сетки ATP.

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Неприятных результатов было куда больше. Например, в Маррокеше, Монте-Карло и Мюнхене он не прошел даже первый раунд. Более того, проблемы были даже на «челленджерах» в Экс-ан-Провансе и Бордо.

Карацев

Аслан тем временем продолжает набирать форму после неприятной травмы колена, которая полностью испортила ему первую половину сезона.

Карацев вернулся на корт в конце апреля и сразу поехал в Мадрид в надежде защитить там прошлогодний полуфинал.

Разумеется, россиянин не прошел даже первый круг, проиграв Марожану. Правда, это был супер напряженный матч — 6:7, 6:7.

На «Мастерсе» в Риме Карацев выиграл у Маккензи Макдональда, но на матч против Томми Пола у него уже не осталось энергии.

Еще одним разочарованием стало поражение от итальянца Флавио Коболли (5:7, 1:6) в первом круге «Мастерса» в Женеве.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шевченко в этом матче можно поставить за 1.60, победу Карацева букмекеры предлагают за 2.34.

Прогноз: главное преимущество Саши заключается в том, что Аслан сейчас, скорее всего, не готов к затяжному матчу. Два-три сета Карацев, может, и продержится, а больше — не факт.

Но в любом случае это не тот матч, где уместно рассматривать ставки на исход. Скорее всего, теннисисты устроят очень нервное шоу на корте.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 37,5 за 1.88.