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    Сможет ли Карацев выиграть у Шевченко?

    Шевченко — Карацев. Ставка (к. 1.88) и прогноз на «Ролан Гаррос» 26 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Шевченко — Карацев
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    Аслан Карацев
    Россиянин Аслан Карацев сыграет против представителя Казахстана в первом круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 26 мая, начало — в 12:00 мск. Шевченко — Карацев: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Мужчины 26 Мая 2024 года

    Александр Шевченко (Россия)

  • Рим. Мужчины
    •  Александр Шевченко (Россия) 12:00 Аслан Карацев

    Аслан Карацев

  • Россия
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    Шевченко

    Саша на неделе перед мэйджором в Париже успел провести несколько матчей в Женеве.

    В первом круге представитель Казахстана выиграл у венгра Фабиана Марожана (6:4, 7:6), после чего должен был встретиться с Эмилем Руусувуори, но финн снялся с матча.

    В четвертьфинале Шевченко уступил итальянцу Флавио Коболли (4:6, 4:6).

    Этой весной Шевченко выиграл лишь три матча на грунте на уровне основной сетки ATP.

    Все прогнозы на Ролан Гаррос

    Неприятных результатов было куда больше. Например, в Маррокеше, Монте-Карло и Мюнхене он не прошел даже первый раунд. Более того, проблемы были даже на «челленджерах» в Экс-ан-Провансе и Бордо.

    Карацев

    Аслан тем временем продолжает набирать форму после неприятной травмы колена, которая полностью испортила ему первую половину сезона.

    Карацев вернулся на корт в конце апреля и сразу поехал в Мадрид в надежде защитить там прошлогодний полуфинал.

    Разумеется, россиянин не прошел даже первый круг, проиграв Марожану. Правда, это был супер напряженный матч — 6:7, 6:7.

    На «Мастерсе» в Риме Карацев выиграл у Маккензи Макдональда, но на матч против Томми Пола у него уже не осталось энергии.

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    Еще одним разочарованием стало поражение от итальянца Флавио Коболли (5:7, 1:6) в первом круге «Мастерса» в Женеве.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Шевченко в этом матче можно поставить за 1.60, победу Карацева букмекеры предлагают за 2.34.

    Прогноз: главное преимущество Саши заключается в том, что Аслан сейчас, скорее всего, не готов к затяжному матчу. Два-три сета Карацев, может, и продержится, а больше — не факт.

    Но в любом случае это не тот матч, где уместно рассматривать ставки на исход. Скорее всего, теннисисты устроят очень нервное шоу на корте.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 37,5 за 1.88.

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    Шевченко — Карацев. Россиянин Аслан Карацев сыграет против представителя Казахстана в первом круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 26 мая, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Шевченко — Карацев с коэффициентом 1.88.
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