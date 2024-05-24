Норвежец Каспер Рууд сыграет против итальянца Флавио Коболли в полуфинале турнира в Женеве (Швейцария). Матч пройдет 24 мая, начало — в 15:30 мск. Коболли — Рууд: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Коболли

Флавио впервые в сезоне выиграл на грунте больше двух матчей.

В прошлом году у итальянца было немало подобных серий, но тогда он выступал, в основном, на «челленджерах».

Итальянец начал неделю с уверенной победы над россиянином Асланом Карацевым (7:5, 6:1), после чего выиграл у американца Бена Шелтона (4:6, 7:6, 6:2).

В четвертьфинале Коболли остановил представителя Казахстана Александра Шевченко — 6:4, 6:4.

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В этом матче Флавио слегка расслабился только во втором сете, когда вел с двумя брейками. Уже при счете 5:2 он позволил сопернику взять гейм на приеме.

Рууд

Каспер тем временем пришлось понервничать и в первом матче, и во втором.

Норвежец начал турнир волевой победы над австрийцем Себастьяном Офнером — 4:6, 6:2, 6:2.

В четвертьфинале Рууд выиграл у Себастьяна Баэса — 6:3, 3:6, 6:4. В решающей партии Каспер дожал аргентинца, прежде всего, благодаря эффективной игре на приеме — отдал два гейма на подаче, но при этом сделал три брейка.

Рууд дважды выигрывал турнир в Женеве — в 2021 и 2022 году. По всей видимости, на этой неделе он настроен повторить этот результат.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Коболли в этом матче можно поставить за 4.70, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.19.

Прогноз: скорее всего, в этом матче Касперу тоже не придется скучать. Вполне вероятно, что и здесь ему понадобится третий сет. При этом не факт, что Рууд выиграет и выйдет в финал. Коболли может удивить.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 21,0 за 1.92.