Флавио Коболли (Италия)
Каспер Рууд
Коболли
Флавио впервые в сезоне выиграл на грунте больше двух матчей.
В прошлом году у итальянца было немало подобных серий, но тогда он выступал, в основном, на «челленджерах».
Итальянец начал неделю с уверенной победы над россиянином Асланом Карацевым (7:5, 6:1), после чего выиграл у американца Бена Шелтона (4:6, 7:6, 6:2).
В четвертьфинале Коболли остановил представителя Казахстана Александра Шевченко — 6:4, 6:4.
В этом матче Флавио слегка расслабился только во втором сете, когда вел с двумя брейками. Уже при счете 5:2 он позволил сопернику взять гейм на приеме.
Рууд
Каспер тем временем пришлось понервничать и в первом матче, и во втором.
Норвежец начал турнир волевой победы над австрийцем Себастьяном Офнером — 4:6, 6:2, 6:2.
В четвертьфинале Рууд выиграл у Себастьяна Баэса — 6:3, 3:6, 6:4. В решающей партии Каспер дожал аргентинца, прежде всего, благодаря эффективной игре на приеме — отдал два гейма на подаче, но при этом сделал три брейка.
Рууд дважды выигрывал турнир в Женеве — в 2021 и 2022 году. По всей видимости, на этой неделе он настроен повторить этот результат.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Коболли в этом матче можно поставить за 4.70, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.19.
Прогноз: скорее всего, в этом матче Касперу тоже не придется скучать. Вполне вероятно, что и здесь ему понадобится третий сет. При этом не факт, что Рууд выиграет и выйдет в финал. Коболли может удивить.
- 1.82Джокович — Махач: прогноз и ставкаСегодня в 15:30
- 2.19Стирнс — Томова: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
- 1.67Рахимова — Шериф: прогноз и ставкаСегодня в 15:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: тотал больше 21,0 за 1.92.