Представитель Казахстана Александр Шевченко сыграет против итальянца Маттео Берреттини в первом круге турнира в Марракеше (Марокко). Матч пройдет 2 апреля, начало — в 14:00 мск. Шевченко — Берреттини: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Шевченко

Саша в этом году пока еще ни разу не играл на грунте, но известно, что он вполне комфортно чувствует себя на этом покрытии.

В 2023-м Шевченко выиграл «челленджер» в Мадриде, вскоре после чего добрался до третьего круга на местном «Мастерсе».

Безусловно, хватало и неудачных матчей, но в целом очевидно, что грунт его точно не пугает.

В прошлом месяце Шевченко выиграл по одному матчу на «тысячниках» в США. В Индиан-Уэллсе представитель Казахстана остановил немца Доминика Кепфера, а в Майами — колумбийца Даниэля Галлана.

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В текущем сезоне Шевченко успел сыграть уже на десяти турнирах, и только в трех случаях он не прошел ни раунда.

Берреттини

Маттео не так давно вернулся в тур после очередной травмы, из-за которой ему пришлось пропустить полгода.

Итальянец на первом же турнире остановился в шаге от титула. Бывшая шестая ракетка мира дошел до финала на престижном «челленджере» в Финиксе. В решающем матче он проиграл португальцу Нуну Боржешу (5:7, 6:7).

Но также стоит отметить, что перед этим Берреттини обыграл Юго Гастона, Артура Казо, Теренса Атмана и Александра Вукича.

Всего лишь через несколько дней после турнира в Финиксе Берреттини поехал на «Мастерс» в Майами, но здесь ему не удалось удивить. В первом же матче Маттео проиграл Энди Маррею (6:4, 3:6, 4:6).

Также стоит отметить, что в двух предыдущих сезонах Берреттини провел на грунте в общей сложности лишь восемь матчей (две победы и шесть поражений).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шевченко в этом матче можно поставить за 2.60, победу Берреттини букмекеры предлагают за 1.50.

Прогноз: давно известно, что итальянец опасен на любом покрытии, но есть ощущение, что Шевченко может удивить соперника. Берреттини по-прежнему далек от своей оптимальной формы, поэтому не факт, что он готов к энергозатратному теннису на грунте.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.