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    Шевченко спокойно выиграет у Берреттини?

    Шевченко — Берреттини. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Марракеше 2 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Шевченко — Берреттини
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    Александр Шевченко
    Представитель Казахстана Александр Шевченко сыграет против итальянца Маттео Берреттини в первом круге турнира в Марракеше (Марокко). Матч пройдет 2 апреля, начало — в 14:00 мск. Шевченко — Берреттини: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Шевченко

    Саша в этом году пока еще ни разу не играл на грунте, но известно, что он вполне комфортно чувствует себя на этом покрытии.

    В 2023-м Шевченко выиграл «челленджер» в Мадриде, вскоре после чего добрался до третьего круга на местном «Мастерсе».

    Безусловно, хватало и неудачных матчей, но в целом очевидно, что грунт его точно не пугает.

    В прошлом месяце Шевченко выиграл по одному матчу на «тысячниках» в США. В Индиан-Уэллсе представитель Казахстана остановил немца Доминика Кепфера, а в Майами — колумбийца Даниэля Галлана.

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    В текущем сезоне Шевченко успел сыграть уже на десяти турнирах, и только в трех случаях он не прошел ни раунда.

    Берреттини

    Маттео не так давно вернулся в тур после очередной травмы, из-за которой ему пришлось пропустить полгода.

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    • Итальянец на первом же турнире остановился в шаге от титула. Бывшая шестая ракетка мира дошел до финала на престижном «челленджере» в Финиксе. В решающем матче он проиграл португальцу Нуну Боржешу (5:7, 6:7).

    Но также стоит отметить, что перед этим Берреттини обыграл Юго Гастона, Артура Казо, Теренса Атмана и Александра Вукича.

    Всего лишь через несколько дней после турнира в Финиксе Берреттини поехал на «Мастерс» в Майами, но здесь ему не удалось удивить. В первом же матче Маттео проиграл Энди Маррею (6:4, 3:6, 4:6).

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    Также стоит отметить, что в двух предыдущих сезонах Берреттини провел на грунте в общей сложности лишь восемь матчей (две победы и шесть поражений).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Шевченко в этом матче можно поставить за 2.60, победу Берреттини букмекеры предлагают за 1.50.

    Прогноз: давно известно, что итальянец опасен на любом покрытии, но есть ощущение, что Шевченко может удивить соперника. Берреттини по-прежнему далек от своей оптимальной формы, поэтому не факт, что он готов к энергозатратному теннису на грунте.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

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    Ставка и прогноз на матч Шевченко — Берреттини с коэффициентом 1.92. Дата матча: 02.04.2024. Прогнозы на теннис. Шевченко спокойно выиграет у Берреттини?
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