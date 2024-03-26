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    У Синнера будут проблемы в матче с О`Коннеллом?

    О`Коннелл — Синнер. Ставка (к. 1.98) и прогноз на «Мастерс» в Майами 26 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на О`Коннелл — Синнер
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    Янник Синнер
    Итальянец Янник Синнер сыграет против австралийца Кристофера О`Коннелла в четвертом круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 26 марта, начало — в 21:00 мск. О`Коннелл — Синнер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    О`Коннелл

    Кристофер впервые в сезоне выиграл больше двух матчей подряд, благодаря чему вернетс в топ-60.

    Но при этом надо признать, что австралийцу досталась не самая сложная сетка в начале турнира.

    В первом матче О`Коннелл одержал победу над Витом Копрживой — 6:2, 6:4.

    В следующем раунде 29-летний теннисист остановил американца Фрэнсиса Тиафо (7:5, 7:6), который в этом сезоне пока совсем не впечатляет.

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    В третьем круге О`Коннелл выиграл у 204-й ракетки мира Мартина Дамма на двух тай-брейках — 7:6, 7:6.

    До этой недели лучшим результатом Кристофера в 2023-м был выход в четвертьфинал турнира в Аделаиде.

    Синнер

    Янник в предыдущем раунде, вопреки всем прогнозам, столкнулся с серьезным сопротивлением со стороны Таллона Грикспора.

    Итальянец проиграл первый сет со счетом 5:7, а во втором смог сделать брейк только при 6:5.

    На решающую партию у нидерландца, похоже, просто не осталось топлива, но надо признать, что он заставил Синнера нервничать.

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    В этом матче Синнер был очень близок ко второму поражению в сезоне, но в итоге красиво выбрался из непростой ситуации.

    Янник в этом году выиграл 20 матчей из 21-го.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на О`Коннелла в этом матче букмекеры предлагают поставить за 11.00, коэффициент на победу Синнера не дотягивает даже до 1.10.

    Прогноз: в принципе, здесь все очевидно, но есть один факт, который добавляет этому матчу пусть и минимальную, но все-таки интригу. В 2021-м Янник проиграл австралийцу в Атланте. Понятно, что в то время итальянец только подбирался к элите, но все равно это интересный момент. В общем, предположим, что О`Коннелл кое-что тоже покажет.

    Рекомендуемая ставка: победа Синнера + тотал геймов больше 19,5 за 1.98.

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    Ставка и прогноз на матч О`Коннелл — Синнер с коэффициентом 1.98. Дата матча: 26.03.2024. Прогнозы на теннис. У Синнера будут проблемы в матче с О`Коннеллом?
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