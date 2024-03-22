Россиянка Анастасия Потапова сыграет против американки Даниэль Коллинз во втором круге турнира WTA 1000 в Майами. Матч пройдет 22 марта, начало — в 21:00 мск. Потапова — Коллинз: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Потапова

Настя в середине месяца дошла до четвертьфинала в Индиан-Уэллс, благодаря чему повторила свой лучший результат на «тысячниках».

Россиянка провела классные матчи против Мари Боузковой, Нади Подороски и Жасмин Паолини, после чего уступила Марте Костюк (0:6, 5:7).

В матче против украинки был отрезок, когда Потапова отдала девять геймов подряд. Здесь у нее совершенно ничего не получалось на своей подаче, компенсировать эти ошибки за счет классной игры на приеме тоже не получилось.

В прошлом году Потапова дошла в Майами до четвертьфинала, поэтому сейчас ей предстоит защищать 215 очков.

Все прогнозы на теннис

Интересно, что в этом году она не прошла ни раунда только на одном турнире — на Открытом чемпионате Австралии.

Коллинз

Даниэль, в отличие от Потаповой, не попала в число сеяных, поэтому ей пришлось начинать с первого круга.

Американка одержала волевую победу над соотечественницей Бернардой Перой — 3:6, 6:1, 6:1.

В Индиан-Уэллс Коллинз с трудом выиграла у Эрики Андреевой (7:6, 7:6), после чего без шансов уступила Иге Свентек (3:6, 0:6).

Пока что лучшим результатом бывшей седьмой ракетки в этом сезоне остается выход в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Дохе.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Потапову в этом матче можно поставить за 2.49, победу Коллинз букмекеры предлагают за 1.54.

Прогноз: у Даниэль часто бывают проблемы со здоровьем, и это, как правило, основная причина ее неудачных результатов. Если американка в оптимальной форме, она, скорее всего, не пустит Настю в следующий раунд.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.40.