Болгарин Григор Димитров сыграет против венгра Мартона Фучовича во втором круге турнира в Роттердаме (Нидерланды). Матч пройдет 15 февраля, начало — в 13:00 мск. Димитров — Фучович: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Димитров

Григор начал очередную неделю с победы над итальянцем Лоренцо Сонего — 7:6, 6:3.

Это был важный матч, прежде всего, в психологическом плане. За несколько дней до этого Димитров проиграл французу Юго Эмберу в финале турнира в Марселе.

Игра против Сонего показала, что бывшая третья ракетка мира уже в полном порядке и снова готов бороться как минимум за место в четверке лучших.

Если не учитывать неожиданное поражение от Нуну Боржеса в третьем круге Открытого чемпионата Австралии, очевидно, что Димитров доволен началом сезона. В январе он взял первый титул с ноября 2017-го, выиграв турнир в австралийском Брисбене.

Фучович

Мартон тем временем выиграл на старте турнира у Фабиана Марожана — 7:6, 6:1.

Несмотря на то, что во втором сете соотечественник взял лишь гейм, эту победу все равно сложно назвать простой.

Взять хотя бы тот факт, что Фучович отыграл семь из восьми брейк-пойнтов. У соперника было достаточно шансов изменить ход событий.

Все прогнозы на теннис

Фучович выиграл всего лишь второй матч в этом году. В начале февраля он одержал победу над Яном-Леннардом Штруффом в рамках Кубка Дэвиса, а перед этим не прошел ни одного раунда в Брисбене и на Australian Open.

Прогноз и ставка

На Димитрова в этом матче можно поставить за 1.23, победу Фучовича букмекеры предлагают за 4.20.

В середине января Григор обыграл Мартона в первом круге Открытого чемпионата Австралии. В том матче болгарин отдал первый сет, но потом взял три партии подряд.

Скорее всего, в предстоящем матче тоже не будет разгрома, но при этом вряд ли у кого-то есть сомнения в том, что фаворит выйдет в следующий раунд.

Ставка — победа Димитрова + тотал геймов больше 19,5 за 1.92.