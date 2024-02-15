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    Димитров дожмет Фучовича в третьем сете?

    Димитров — Фучович. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Роттердаме 15 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Димитров — Фучович
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    Григор Димитров
    Болгарин Григор Димитров сыграет против венгра Мартона Фучовича во втором круге турнира в Роттердаме (Нидерланды). Матч пройдет 15 февраля, начало — в 13:00 мск. Димитров — Фучович: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Димитров

    Григор начал очередную неделю с победы над итальянцем Лоренцо Сонего — 7:6, 6:3.

    Это был важный матч, прежде всего, в психологическом плане. За несколько дней до этого Димитров проиграл французу Юго Эмберу в финале турнира в Марселе.

    Игра против Сонего показала, что бывшая третья ракетка мира уже в полном порядке и снова готов бороться как минимум за место в четверке лучших.

    Если не учитывать неожиданное поражение от Нуну Боржеса в третьем круге Открытого чемпионата Австралии, очевидно, что Димитров доволен началом сезона. В январе он взял первый титул с ноября 2017-го, выиграв турнир в австралийском Брисбене.

    Фучович

    Мартон тем временем выиграл на старте турнира у Фабиана Марожана — 7:6, 6:1.

    Несмотря на то, что во втором сете соотечественник взял лишь гейм, эту победу все равно сложно назвать простой.

    Взять хотя бы тот факт, что Фучович отыграл семь из восьми брейк-пойнтов. У соперника было достаточно шансов изменить ход событий.

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    Фучович выиграл всего лишь второй матч в этом году. В начале февраля он одержал победу над Яном-Леннардом Штруффом в рамках Кубка Дэвиса, а перед этим не прошел ни одного раунда в Брисбене и на Australian Open.

    Прогноз и ставка

    На Димитрова в этом матче можно поставить за 1.23, победу Фучовича букмекеры предлагают за 4.20.

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    В середине января Григор обыграл Мартона в первом круге Открытого чемпионата Австралии. В том матче болгарин отдал первый сет, но потом взял три партии подряд.

    Скорее всего, в предстоящем матче тоже не будет разгрома, но при этом вряд ли у кого-то есть сомнения в том, что фаворит выйдет в следующий раунд.

    Ставка — победа Димитрова + тотал геймов больше 19,5 за 1.92.

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    Димитров — Фучович: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 15.02.2024. Прогнозы на теннис. Димитров дожмет Фучовича в третьем сете?
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