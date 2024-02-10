Россиянка Дарья Касаткина сыграет против бразильянки Беатрис Хаддад-Майя в полуфинале турнира в Абу-Даби (ОАЭ). Матч пройдет 10 февраля, начало — в 14:00 мск. Касаткина — Хаддад-Майя: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Касаткина

Для Дарьи самым сложным пока что был первый матч, в котором она обыграла Диан Парри — 6:4, 5:7, 6:4. Француженка сопротивлялась два с половиной часа.

Во втором круге россиянка выиграла у американки Эшлин Крюгер — 6:3, 7:5. Здесь Касаткина на удивление хорошо играла на свое подаче, позволив сопернице взять на приеме лишь гейм.

А самым простым, как ни странно, получился матч против румынки Сораны Кырсти — 6:2, 6:0.

Касаткина второй раз в сезоне дошла до полуфинала. Перед Открытым чемпионатом Австралии она добралась до финала в Аделаиде.

Хаддад-Майя

Беатрис впервые в сезоне выиграла больше двух матчей и дошла до полуфинала.

В начале недели бразильская теннисистка выиграла у китаянки Сиюй Ван — 6:2, 7:6.

Дальше был тяжелейший матч против Магды Линетт — 7:6, 6:7, 6:1. Эта встреча продолжалась 3 часа 43 минуты и стала самой длинной в текущем сезоне.

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Как ни странно, через день Хаддад-Майя уверенно разобралась с Онс Жабер — 6:3, 6:4. С выносливостью у нее точно все в порядке.

В прошлом году Беатрис тоже дошла в Абу-Даби до полуфинала.

Прогноз и ставка

На Касаткину в этом матче можно поставить за 2.04, победу Хаддад-Майя букмекеры предлагают за 1.78.

Дарья дважды проиграла бразильянке в прошлом году, при этом в обоих случаях не взяв ни сета.

Соперница действительно сложная, поэтому здесь вряд ли есть смысл заряжать на победу Касаткиной.

Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.88.