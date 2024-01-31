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    Александрова проиграет обидчице Блинковой?

    Нимайер — Александрова. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Линце 31 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Нимайер — Александрова
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    Екатерина Александрова
    Россиянка Екатерина Александрова сыграет против немки Юле Нимайер во втором круге турнира в австрийском Линце. Матч пройдет 31 января, начало — в 18:30 мск. Нимайер — Александрова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Теннис. Линц. Женщины 31 Января 2024 года

    Нимайер

    Юле с учетом квалификации выиграла на этом турнире уже три матча.

    В первом круге немка на удивление уверенно разобралась с Анной Блинковой — 6:3, 6:4.

    Судя по всему, россиянка еще какое-то время будет приходить в себя после неожиданной победы над Еленой Рыбакиной в Мельбурне.

    Нимайер неплохо действовала на собственной подаче, сумев отыграть семь из восьми брейк-пойнтов.

    Для 24-летней Нимайер это была первая победа в новом сезоне на уровне основной сетки WTA. До этого она не прошла квалификацию в новозеландском Окленде и на Открытом чемпионате Австралии.

    Александрова

    Екатерина получила второй номер посева, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.

    Россиянка начала сезон с неприятного поражения от аргентинки Хулии Риены на турнира в Брисбене.

    Но вскоре после этого Александрова дошла до полуфинала в Аделаиде. Прежде чем уступить Алене Остапенко, она выиграла у Магды Линетт, Вероники Кудерметовой и Елены Рыбакиной.

    Все прогнозы на теннис

    На Открытом чемпионате Австралии 21-я ракетка мира снова разочаровала. В Мельбурне Екатерина проиграла в первом круге немке Лауре Зигемунд на решающем тай-брейке.

    В 2018 году Александрова дошла в Линце до финала, а в 2019 и 2020-м — до полуфинала.

    Прогноз и ставка

    На Нимайер в этом матче можно поставить за 3.22, победу Александровой букмекеры предлагают за 1.35.

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    Екатерина нередко лучшего всего выступает там, где не так много внимания, как на крупных турнирах. Вполне вероятно, что на этой неделе она дойдет как минимум до полуфинала.

    Ставка — победа Александровой в двух сетах за 1.92.

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    1.92
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    Нимайер — Александрова: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 31.01.2024. Прогнозы на теннис. Александрова проиграет обидчице Блинковой?
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