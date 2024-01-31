Россиянка Екатерина Александрова сыграет против немки Юле Нимайер во втором круге турнира в австрийском Линце. Матч пройдет 31 января, начало — в 18:30 мск. Нимайер — Александрова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Нимайер

Юле с учетом квалификации выиграла на этом турнире уже три матча.

В первом круге немка на удивление уверенно разобралась с Анной Блинковой — 6:3, 6:4.

Судя по всему, россиянка еще какое-то время будет приходить в себя после неожиданной победы над Еленой Рыбакиной в Мельбурне.

Нимайер неплохо действовала на собственной подаче, сумев отыграть семь из восьми брейк-пойнтов.

Для 24-летней Нимайер это была первая победа в новом сезоне на уровне основной сетки WTA. До этого она не прошла квалификацию в новозеландском Окленде и на Открытом чемпионате Австралии.

Александрова

Екатерина получила второй номер посева, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.

Россиянка начала сезон с неприятного поражения от аргентинки Хулии Риены на турнира в Брисбене.

Но вскоре после этого Александрова дошла до полуфинала в Аделаиде. Прежде чем уступить Алене Остапенко, она выиграла у Магды Линетт, Вероники Кудерметовой и Елены Рыбакиной.

Все прогнозы на теннис

На Открытом чемпионате Австралии 21-я ракетка мира снова разочаровала. В Мельбурне Екатерина проиграла в первом круге немке Лауре Зигемунд на решающем тай-брейке.

В 2018 году Александрова дошла в Линце до финала, а в 2019 и 2020-м — до полуфинала.

Прогноз и ставка

На Нимайер в этом матче можно поставить за 3.22, победу Александровой букмекеры предлагают за 1.35.

Екатерина нередко лучшего всего выступает там, где не так много внимания, как на крупных турнирах. Вполне вероятно, что на этой неделе она дойдет как минимум до полуфинала.

Ставка — победа Александровой в двух сетах за 1.92.