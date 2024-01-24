ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Шон Стрикленд и Дрикус Дю ПлессиДю Плесси первый чемпион UFC из ЮАР. Дрикус забрал пояс у Стрикленда в тяжелейшем бою Марко Ройс — полузащитник «Боруссии» ДТрансферный дайджест. 16 — 22 января СКА идет третьим в таблице ЗападаПервые участники плей-офф, технические понижения «Сибири», «спартаковский» кризис
  • 18:55
    • В «Локомотиве» отреагировали на информацию о переговорах с «Зенитом» по Тикнизяну
  • 17:41
    • «Аль-Наср» отменил товарищеские матчи в Китае из-за травмы Роналду
  • 17:24
    • Рублев проиграл Синнеру в четвертьфинале Australian Open
  • 16:46
    • Австралия сыграла вничью с Узбекистаном, Сирия одержала победу над Индией
  • 16:16
    • Бензема попросил «Аль-Иттихад» временно покинуть клуб
  • 14:39
    • Гафин сменил Соловьева на посту председателя совета директоров «Динамо»
    Все новости спорта

    Медведеву и Хуркачу понадобится решающий тай-брейк?

    Хуркач — Медведев. Ставка (к. 2.80) и прогноз на Australian Open 24 января 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Australian Open Прогнозы на Хуберт Хуркач Прогнозы на Даниил Медведев Прогнозы на ATP
    Прогноз и ставки на Хуркач — Медведев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против поляка Хуберта Хуркача в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 24 января, начало — в 05:30 мск. Хуркач — Медведев: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Теннис. Australian Open. Мужчины 24 Января 2024 года

    Хуркач

    Хуберт всего лишь второй раз в карьере дошел до четвертьфинала на турнире «Большого шлема».

    Но при этом интересно, что в своем первом четвертьфинале на мэйджоре поляк разгромил Роджера Федерера на Уимблдоне.

    На текущем турнире самым сложным для Хуркача пока что был матч второго раунда против Якуба Меньшика. Для победы над 18-летним чехом понадобился даже пятый сет.

    После этого Хуберт выиграл у французов Юго Эмбера и Артура Казо. Всех своих соперников он переиграл, в первую очередь, благодаря мощной подаче.

    Медведев

    Даниил третий раз за последние четыре года добрался в Мельбурне до четвертьфинала.

    В предыдущем матче россиянин одержал победу над Нуну Боржешем — 6:3, 7:6, 5:7, 6:1.

    Медведев классно провел четвертый сет, но второй и третий стали настоящим испытанием, в том числе из-за усталости. После матча третья ракетка мира признался, что рассчитывал обойтись без дополнительных партий.

    Все прогнозы на Australian Open

    Португалец, в отличие от Феликса Оже-Альяссима, сумел создать хоть какую-то интригу, тем самым подтвердив, что перед этим абсолютно по делу переиграл Григора Димитрова.

    Прогноз и ставка

    На Хуркача в этом матче можно поставить за 3.04, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.40.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Хуберт опасен, очень опасен. В 2021-м поляк обыграл Даниила в четвертом круге Уимблдона. После этого они провели еще четыре матча, в которых Медведев одержал только два победы.

    В общем, будет тяжело, подача Хуркача может стать серьезной проблемой для бывшей первой ракетки мира.

    Ставка — тотал геймов больше 40,5 за 1.92.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал тай-брейков больше 1,5 за 2.80.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.17
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Бешикташ — Адана Демирспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Гамбия — Камерун
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Гвинея — Сенегал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Брага — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Челси — Мидлсбро
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.36
  • Экспресс дня 23 января
  • Сегодня в 23:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Боливия (до 23 лет) — Бразилия (до 23 лет)
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Ангола — Буркина-Фасо
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Мавритания — Алжир
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.05
  • Прогноз на матч Сельта — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Эквадор (до 23 лет) — Венесуэла (до 23 лет)
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Индиана — Денвер
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.98
  • Прогноз на матч Монреаль — Оттава
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Хуркач — Медведев: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 24.01.2024. Прогнозы на теннис. Медведеву и Хуркачу понадобится решающий тай-брейк?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры