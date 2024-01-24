Россиянин Даниил Медведев сыграет против поляка Хуберта Хуркача в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 24 января, начало — в 05:30 мск. Хуркач — Медведев: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Хуркач

Хуберт всего лишь второй раз в карьере дошел до четвертьфинала на турнире «Большого шлема».

Но при этом интересно, что в своем первом четвертьфинале на мэйджоре поляк разгромил Роджера Федерера на Уимблдоне.

На текущем турнире самым сложным для Хуркача пока что был матч второго раунда против Якуба Меньшика. Для победы над 18-летним чехом понадобился даже пятый сет.

После этого Хуберт выиграл у французов Юго Эмбера и Артура Казо. Всех своих соперников он переиграл, в первую очередь, благодаря мощной подаче.

Медведев

Даниил третий раз за последние четыре года добрался в Мельбурне до четвертьфинала.

В предыдущем матче россиянин одержал победу над Нуну Боржешем — 6:3, 7:6, 5:7, 6:1.

Медведев классно провел четвертый сет, но второй и третий стали настоящим испытанием, в том числе из-за усталости. После матча третья ракетка мира признался, что рассчитывал обойтись без дополнительных партий.

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Португалец, в отличие от Феликса Оже-Альяссима, сумел создать хоть какую-то интригу, тем самым подтвердив, что перед этим абсолютно по делу переиграл Григора Димитрова.

Прогноз и ставка

На Хуркача в этом матче можно поставить за 3.04, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.40.

Хуберт опасен, очень опасен. В 2021-м поляк обыграл Даниила в четвертом круге Уимблдона. После этого они провели еще четыре матча, в которых Медведев одержал только два победы.

В общем, будет тяжело, подача Хуркача может стать серьезной проблемой для бывшей первой ракетки мира.

Ставка — тотал геймов больше 40,5 за 1.92.

Также можно рассмотреть ставку на тотал тай-брейков больше 1,5 за 2.80.