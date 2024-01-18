Россиянка Дарья Касаткина сыграет против американки Слоан Стивенс во втором круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 18 января, начало — в 05:00 мск. Стивенс — Касаткина: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Стивенс

Слоан прошла круг на австралийском мэйджоре впервые с 2019 года.

В стартовом матче бывшая первая ракетка мира одержала разгромную победу над представительницей Австралии Оливией Гадеки — 6:3, 6:1.

Стивенс начала сезон в Брисбене, где выиграла у Катерины Синяковой, но сразу после этого уступила Элизе Мертенс.

На турнире в Хобарте чемпионка US Open-2017 проиграла на решающем тай-брейке китаянке Юэ Юань.

Лучшим результатом Стивенс в Мельбурне остается выход в полуфинал в 2013 году.

Касаткина

Дарья, в отличие от прошлого сезона, на этот раз смогла пройти первый круг на австралийском мэйджоре.

Россиянка начала с победы над Пейтон Стернс — 6:2, 3:6, 6:2.

Во втором сете Касаткина слабо сыграла на подаче, позволила американке сделать два брейка, но решающую партию провела на удивление надежно.

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В третьем сете 13-я ракетка мира отдала на своей подаче лишь четыре очка, что в ее случае, как правило, большая редкость.

Касаткина может третий раз в карьере выиграть в Мельбурне не менее двух матчей.

Прогноз и ставка

На Стивенс в этом матче можно поставить за 2.30, победу Касаткиной букмекеры предлагают за 1.62.

В таком матче может произойти все что угодно. Но мы все-таки предположим, что американка просто так не отпустит российскую теннисистку с корта.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.41.