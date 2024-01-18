Стивенс
Слоан прошла круг на австралийском мэйджоре впервые с 2019 года.
В стартовом матче бывшая первая ракетка мира одержала разгромную победу над представительницей Австралии Оливией Гадеки — 6:3, 6:1.
Стивенс начала сезон в Брисбене, где выиграла у Катерины Синяковой, но сразу после этого уступила Элизе Мертенс.
На турнире в Хобарте чемпионка US Open-2017 проиграла на решающем тай-брейке китаянке Юэ Юань.
Лучшим результатом Стивенс в Мельбурне остается выход в полуфинал в 2013 году.
Касаткина
Дарья, в отличие от прошлого сезона, на этот раз смогла пройти первый круг на австралийском мэйджоре.
Россиянка начала с победы над Пейтон Стернс — 6:2, 3:6, 6:2.
Во втором сете Касаткина слабо сыграла на подаче, позволила американке сделать два брейка, но решающую партию провела на удивление надежно.
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В третьем сете 13-я ракетка мира отдала на своей подаче лишь четыре очка, что в ее случае, как правило, большая редкость.
Касаткина может третий раз в карьере выиграть в Мельбурне не менее двух матчей.
Прогноз и ставка
На Стивенс в этом матче можно поставить за 2.30, победу Касаткиной букмекеры предлагают за 1.62.
В таком матче может произойти все что угодно. Но мы все-таки предположим, что американка просто так не отпустит российскую теннисистку с корта.
Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.41.