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    Свентек сенсационно проиграет в первом круге Australian Open?

    Свентек — Кенин. Ставка (к. 2.18) и прогноз на Australian Open 16 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Свентек — Кенин
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    Ига Свентек
    Польская теннисистка Ига Свентек сыграет против американки Софии Кенин в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 16 января в Мельбурне, начало — в 04:00 мск. Свентек — Кенин: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Теннис. Australian Open. Женщины 16 Января 2024 года

    Свентек

    Ига начала новый сезон на командном турнире United Cup, где выиграла все свои матчи в одиночном разряде.

    Первая ракетка мира одержала победы над Беатрис Хаддад Майя, Сарой Соррибес-Тормо, Циньвэнь Чжэн, Каролин Гарсия и Анжелики Кербер. На этом отрезке она отдала лишь один сет.

    С учетом прошлого сезона победная серия Свентек составляет уже 11 матчей.

    Осенью польская теннисистка взяла титул в Пекине и выиграла Итоговый турнир WTA, благодаря чему вернулась на вершину рейтинга.

    Кенин

    София здорово провела заключительную часть прошлого сезона, по итогам которой вернулась в топ-50.

    В сентябре американка сначала дошла до финала в Сан-Диего, а потом до полуфинала на крупном турнире в Гвадалахаре.

    Еще одним успехом стал выход в третий круг Уимблдона. В первом матче Кенин остановила будущую чемпионку US Open Кори Гауфф.

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    Но также стоит отметить, что чемпионка Australian Open-2020 не очень удачно провела первые турниры в новом сезоне. В Брисбене Кенин проиграла австралийке Арине Родионовой, а в Хобарте уступила во втором круге Дарье Сэвилл.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры уверены, что Свентек легко выйдет в следующий раунд. На победу Кенин в этом матче можно поставить за 13.75.

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    С одной стороны, все очевидно, но при этом можно предположить, что чересчур жесткого разгрома здесь все-таки не будет. На харде Кенин способна создать хотя бы минимальную интригу.

    Ставка — победа Свентек + тотал геймов больше 17,5 за 2.18.

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    Свентек — Кенин: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 16.01.2024. Прогнозы на теннис. Свентек сенсационно проиграет в первом круге Australian Open?
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