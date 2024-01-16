Польская теннисистка Ига Свентек сыграет против американки Софии Кенин в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 16 января в Мельбурне, начало — в 04:00 мск. Свентек — Кенин: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Свентек

Ига начала новый сезон на командном турнире United Cup, где выиграла все свои матчи в одиночном разряде.

Первая ракетка мира одержала победы над Беатрис Хаддад Майя, Сарой Соррибес-Тормо, Циньвэнь Чжэн, Каролин Гарсия и Анжелики Кербер. На этом отрезке она отдала лишь один сет.

С учетом прошлого сезона победная серия Свентек составляет уже 11 матчей.

Осенью польская теннисистка взяла титул в Пекине и выиграла Итоговый турнир WTA, благодаря чему вернулась на вершину рейтинга.

Кенин

София здорово провела заключительную часть прошлого сезона, по итогам которой вернулась в топ-50.

В сентябре американка сначала дошла до финала в Сан-Диего, а потом до полуфинала на крупном турнире в Гвадалахаре.

Еще одним успехом стал выход в третий круг Уимблдона. В первом матче Кенин остановила будущую чемпионку US Open Кори Гауфф.

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Но также стоит отметить, что чемпионка Australian Open-2020 не очень удачно провела первые турниры в новом сезоне. В Брисбене Кенин проиграла австралийке Арине Родионовой, а в Хобарте уступила во втором круге Дарье Сэвилл.

Прогноз и ставка

Букмекеры уверены, что Свентек легко выйдет в следующий раунд. На победу Кенин в этом матче можно поставить за 13.75.

С одной стороны, все очевидно, но при этом можно предположить, что чересчур жесткого разгрома здесь все-таки не будет. На харде Кенин способна создать хотя бы минимальную интригу.

Ставка — победа Свентек + тотал геймов больше 17,5 за 2.18.