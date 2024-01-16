Свентек
Ига начала новый сезон на командном турнире United Cup, где выиграла все свои матчи в одиночном разряде.
Первая ракетка мира одержала победы над Беатрис Хаддад Майя, Сарой Соррибес-Тормо, Циньвэнь Чжэн, Каролин Гарсия и Анжелики Кербер. На этом отрезке она отдала лишь один сет.
С учетом прошлого сезона победная серия Свентек составляет уже 11 матчей.
Осенью польская теннисистка взяла титул в Пекине и выиграла Итоговый турнир WTA, благодаря чему вернулась на вершину рейтинга.
Кенин
София здорово провела заключительную часть прошлого сезона, по итогам которой вернулась в топ-50.
В сентябре американка сначала дошла до финала в Сан-Диего, а потом до полуфинала на крупном турнире в Гвадалахаре.
Еще одним успехом стал выход в третий круг Уимблдона. В первом матче Кенин остановила будущую чемпионку US Open Кори Гауфф.
Все прогнозы на Australian Open
Но также стоит отметить, что чемпионка Australian Open-2020 не очень удачно провела первые турниры в новом сезоне. В Брисбене Кенин проиграла австралийке Арине Родионовой, а в Хобарте уступила во втором круге Дарье Сэвилл.
Прогноз и ставка
Букмекеры уверены, что Свентек легко выйдет в следующий раунд. На победу Кенин в этом матче можно поставить за 13.75.
С одной стороны, все очевидно, но при этом можно предположить, что чересчур жесткого разгрома здесь все-таки не будет. На харде Кенин способна создать хотя бы минимальную интригу.
Ставка — победа Свентек + тотал геймов больше 17,5 за 2.18.