Касаткина
Дарья начала турнир с победы над Клер Лью, которая перед этим провела два классных матча в квалификации.
Но у россиянки не было серьезных проблем в игре с американской теннисисткой — 6:4, 6:3.
В первом сете Касаткина обыграла Лью в первую очередь благодаря классной игре на приеме. А во второй партии она не отдала ни одного гейма на собственной подаче.
На прошлой неделе Касаткина прошла два раунда на турнире в Брисбене, благодаря чему вернулась в топ-15.
Калинская
Анна тем временем с учетом квалификации выиграла в Аделаиде уже три матча.
В отборе россиянка разгромила Елену Мицич и Кристину Букшу, отдав при этом лишь пять геймов.
В первом раунде Калинская подтвердила, что действительно отлично подготовилась к январской серии турниров.
Анна одержала победу над десятой ракеткой мира Барборой Крейчиковой — 7:5, 3:6, 7:5. В решающей партии она сразу отдала гейм на своей подаче, но в итоге совершила камбэк. Чешка, по всей видимости, не ожидала от Анны столь дерзого тенниса.
Прогноз и ставка
На Касаткину в этом матче можно поставить за 1.65, победу Калинской букмекеры предлагают за 2.24.
Анна, похоже, готова дать бой одной из лучших теннисисток России. Скорее всего, двух сетов девушкам не хватит в предстоящей игре.
Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.92.