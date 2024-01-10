Россиянки Дарья Касаткина и Анна Калинская встретятся во втором круге турнира в Аделаиде (Австралия). Матч пройдет 10 января, начало — в 05:30 мск. Касаткина — Калинская: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Касаткина

Дарья начала турнир с победы над Клер Лью, которая перед этим провела два классных матча в квалификации.

Но у россиянки не было серьезных проблем в игре с американской теннисисткой — 6:4, 6:3.

В первом сете Касаткина обыграла Лью в первую очередь благодаря классной игре на приеме. А во второй партии она не отдала ни одного гейма на собственной подаче.

На прошлой неделе Касаткина прошла два раунда на турнире в Брисбене, благодаря чему вернулась в топ-15.

Калинская

Анна тем временем с учетом квалификации выиграла в Аделаиде уже три матча.

В отборе россиянка разгромила Елену Мицич и Кристину Букшу, отдав при этом лишь пять геймов.

В первом раунде Калинская подтвердила, что действительно отлично подготовилась к январской серии турниров.

Все прогнозы на теннис

Анна одержала победу над десятой ракеткой мира Барборой Крейчиковой — 7:5, 3:6, 7:5. В решающей партии она сразу отдала гейм на своей подаче, но в итоге совершила камбэк. Чешка, по всей видимости, не ожидала от Анны столь дерзого тенниса.

Прогноз и ставка

На Касаткину в этом матче можно поставить за 1.65, победу Калинской букмекеры предлагают за 2.24.

Анна, похоже, готова дать бой одной из лучших теннисисток России. Скорее всего, двух сетов девушкам не хватит в предстоящей игре.

Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.92.