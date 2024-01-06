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    Сможет ли Рублев разгромить Шана?

    Рублев — Шан. Ставка (к. 1.88) и прогноз на турнир в Гонконге 6 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Рублев — Шан
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против китайца Цзюньчэна Шана в полуфинале турнира в Гонконге. Матч пройдет 6 января, начало — в 11:00 мск. Рублев — Шан: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Рублев

    Андрей в пятницу одержал победу над французом Артуром Фисом — 6:4, 1:6, 6:2.

    Как и ожидалось, 19-летний соперник дал серьезный бой пятой ракетке мира. Счет решающей партии может ввести в заблуждение, потому что российскому теннисисту действительно было тяжело.

    Но опыт все-таки очень важная штука, особенно в таких матчах. В решающей партии Рублев чуть лучше действовал в ключевых эпизодах.

    В первом матче Андрей выиграл у британца Лиама Броуди — 6:4, 7:6. И эта игра тоже получилась нервной, особенно это касается второго сета -здесь Рублев снова с трудом контролировал свои эмоции.

    Шан

    Цзюньчэн впервые в карьере добрался до полуфинала на уровне ATP.

    На этой неделе Шан подтвердил статус самого талантливого китайского теннисиста. Достаточно посмотреть на имена соперников, которых он обыграл в Гонконге.

    В первом раунде 18-летний Шан одержал волевую победу над сербом Ласло Дьере — 6:7, 6:3, 7:6.

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    В следующем матче представитель Поднебесной остановил нидерландца Ботика ван де Зандшульпа — 6:7, 7:6, 7:6. Эта игра продолжалась три с половиной часа.

    И после этого Цзюньчэн сенсационно выиграл у Фрэнсиса Тиафо (6:4, 6:4), впервые победив соперника из топ-20.

    Прогноз и ставка

    На Рублева в этом матче можно поставить за 1.17, победу Шана букмекеры предлагают за 5.10.

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    Скорее всего, Андрей спокойно обыграет молодого китайца, который потратил чересчур много сил в предыдущих матчах.

    Ставка — победа Рублева с форой по геймам (-4,5) за 1.88.

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    Рублев — Шан: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 06.01.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Рублев разгромить Шана?
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