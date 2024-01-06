Россиянин Андрей Рублев сыграет против китайца Цзюньчэна Шана в полуфинале турнира в Гонконге. Матч пройдет 6 января, начало — в 11:00 мск. Рублев — Шан: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Рублев

Андрей в пятницу одержал победу над французом Артуром Фисом — 6:4, 1:6, 6:2.

Как и ожидалось, 19-летний соперник дал серьезный бой пятой ракетке мира. Счет решающей партии может ввести в заблуждение, потому что российскому теннисисту действительно было тяжело.

Но опыт все-таки очень важная штука, особенно в таких матчах. В решающей партии Рублев чуть лучше действовал в ключевых эпизодах.

В первом матче Андрей выиграл у британца Лиама Броуди — 6:4, 7:6. И эта игра тоже получилась нервной, особенно это касается второго сета -здесь Рублев снова с трудом контролировал свои эмоции.

Шан

Цзюньчэн впервые в карьере добрался до полуфинала на уровне ATP.

На этой неделе Шан подтвердил статус самого талантливого китайского теннисиста. Достаточно посмотреть на имена соперников, которых он обыграл в Гонконге.

В первом раунде 18-летний Шан одержал волевую победу над сербом Ласло Дьере — 6:7, 6:3, 7:6.

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В следующем матче представитель Поднебесной остановил нидерландца Ботика ван де Зандшульпа — 6:7, 7:6, 7:6. Эта игра продолжалась три с половиной часа.

И после этого Цзюньчэн сенсационно выиграл у Фрэнсиса Тиафо (6:4, 6:4), впервые победив соперника из топ-20.

Прогноз и ставка

На Рублева в этом матче можно поставить за 1.17, победу Шана букмекеры предлагают за 5.10.

Скорее всего, Андрей спокойно обыграет молодого китайца, который потратил чересчур много сил в предыдущих матчах.

Ставка — победа Рублева с форой по геймам (-4,5) за 1.88.