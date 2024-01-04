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    Рублев проиграет в первом матче сезона?

    Рублев — Броуди. Ставка (к. 2.02) и прогноз на турнир в Гонконге 4 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Рублев — Броуди
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против британца Лиама Броуди во втором круге турнира в Гонконге. Матч пройдет 4 января, начало — в 13:30 мск. Рублев — Броуди: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Рублев

    Андрей пока ни разу не играл в новом сезоне, но в его готовности нет ни малейших сомнений.

    В межсезонье россиянин активно участвовал в выставочных турнирах. На одном из них он даже умудрился поругаться с судьей. Эмоции по-прежнему зашкаливают, даже там, где это абсолютно неуместно.

    Рублев мощно провел осенний отрезок прошлого сезона, по итогам которого поднялся в рейтинге на пятое место. В октябре он дошел до финала на «Мастерсе» в Шанхае и до полуфинала в Вене. Дальше был «Мастерс» в Париже, на котором Андрей остановился в шаге от финала.

    На Итоговом турнире Рублев не смог выйти в полуфинал, проиграв все три матча на групповом этапе. Главной проблемой стала психологическая усталость, на что очень четко указывало его поведение.

    Броуди

    Лиам тем временем пробился в основную сетку через квалификацию. В текущей версии рейтинга он находится на 108-й строчке.

    В отборе британец спокойно выиграл у Азиза Доугаза и Романа Бурручаги, отдав в общей сложности лишь 11 геймов.

    В первом круге Броуди разгромил аргентинца Педро Качина — 6:4, 6:0. Во втором сете соперник взял на своей подаче лишь одно очко.

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    В прошлом сезоне Броуди прошел дальше второго круга только на Уимблдоне, на всех остальных турнирах ATP он ни разу не выигрывал больше одного матча.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не сомневаются в уверенной победе Рублева. На Броуди в этом матче можно поставить за 7.10.

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    Скорее всего, Андрею хватит двух сетов для выхода в следующий раунд. Его мощная, агрессивная игра станет серьезной проблемой для британского теннисиста.

    Ставка — победа Рублева с форой по геймам (-5,5) за 2.02.

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    Рублев — Броуди: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 04.01.2024. Прогнозы на теннис. Рублев проиграет в первом матче сезона?
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