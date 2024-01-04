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    Сможет ли Надаль разгромить Кублера?

    Кублер — Надаль. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Брисбене 4 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Кублер — Надаль
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    Рафаэль Надаль
    Испанец Рафаэль Надаль сыграет против австралийца Джейсона Кублера во втором круге турнира в Брисбене (Австралия). Матч пройдет 4 января, начало — в 11:30 мск. Кублер — Надаль: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Кублер

    Джейсон в первом матче сезона встретился с Асланом Карацевым, который, к сожалению, не смог завершить встречу из-за травмы.

    Австралиец взял первый сет со счетом 6:4, второй отдал на тай-брейке, а в начале третьей россиянин повредил колено.

    Кублер в первых двух сетах играл относительно неплохо, но чего-то выдающегося не показал.

    В прошлом сезоне 30-летний теннисист выиграл больше одного матча на харде только на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, на котором ему удалось дойти до третьего круга.

    Надаль

    Рафаэль тем временем наконец-то провел первый за год матч, в котором обыграл Доминика Тима — 7:5, 6:1.

    И в какой-то момент было действительно сложно поверить, что испанец перед этим пропустил целый сезон.

    Если в первой партии была борьба, то во второй Надаль просто снес австрийца с корта. Бедный Тим банально не успевал за мячом после коварных ударов легенды.

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    Грунтовый король в итоге просто задавил соперника своей мощью. Надо признать, что качество тенниса Рафы в этом матче стало настоящим откровением, и есть подозрение, что он готов испортить сезон и Новаку Джоковичу, и Карлосу Алькарасу.

    Прогноз и ставка

    На Кублера в этом матче можно поставить за 5.30, победу Надаля букмекеры предлагают за 1.16.

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    Если Рафа выйдет с той же энергией и настроем, у австралийца не будет ни малейших шансов на успех. Верим, что так и будет. Надаль впечатлил в игре с Тимом.

    Ставка — победа Надаля с форой по геймам (-5,0) за 1.92.

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    Кублер — Надаль: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 04.01.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Надаль разгромить Кублера?
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