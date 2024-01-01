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    Котов спокойно обыграет Боржеша?

    Котов — Боржеш. Ставка (к. 3.42) и прогноз на турнир в Гонконге 1 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Котов — Боржеш
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    Павел Котов
    Россиянин Павел Котов сыграет против португальца Нуну Боржеша в первом круге турнира в Гонконге. Матч пройдет 1 января, начало в 10:00 мск. Котов — Боржеш: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Котов

    После неожиданного осеннего прорыва Павлу как минимум в ближайшее время не придется пробиваться в основную сетку подобных турниров через квалификацию.

    В конце октября россиянин сенсационно дошел до финала в Стокгольме. С учетом квалификации он провел в шведской столице семь матчей.

    В основной сетке Котов остановил Кристофера Юбэнкса, Лоренцо Сонего, Таллона Грикспора и Миомира Кецмановича, после чего уступил Гаэлю Монфису (6:4, 6:7, 3:6). Надо признать, что французу очень сильно повезло.

    И вскоре после этого Котов остановился в шаге от решающего матча в Софии. Прежде чем уступить в полуфинале Адриану Маннарино, он выиграл у Себастьяна Баэса и Мартона Фучовича.

    Новый сезон Павел начинает в статусе 67-й ракетки мира.

    Боржеш

    Нуну тем времнем на данный момент является соседом Котова по рейтингу — сейчас он 66-й.

    В прошлом сезоне одним из главных успехов португальца стала победа на «челленджере» в Финиксе.

    Здесь был весьма солидный состав участников. Боржеш выиграл у Диего Шварцмана, Романа Сафиуллина, Алексея Попырина, Яна-Леннарда Штруффа и Александра Шевченко.

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    Кроме того, он стал победителем еще двух «челленджеров» — в мексиканском Монтеррее и домашнего в Майа.

    При этом на уровне ATP 26-летний Боржеш ни разу не проходил дальше второго круга.

    Прогноз и ставка

    На Котова в этом матче можно поставить за 2.10, победу Боржеша букмекеры предлагают за 1.74.

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    Коэффициенты в данном случае не совсем корректно описывают расстановку сил. Вполне вероятно, что Павлу хватит двух сетов для победы над португальцем.

    Ставка — победа Котова в двух сетах за 3.42.

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    Котов — Боржеш: прогноз, ставка (3.42), статистика, коэффициенты матча 01.01.2024. Прогнозы на теннис. Котов спокойно обыграет Боржеша?
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