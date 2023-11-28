Микельсен
В прошлом году Алекс не входил даже в первую тысячу рейтинга, а в этом дебютировал в топ-100.
Настоящий прорыв случился летом. В июле американец стал победителем «челленджера» в Чикаго и сенсационно дошел до финала на травяном турнире ATP в Ньюпорте.
Во втором случае Микельсен, прежде чем проиграть в решающем матче Адриану Маннарино, остановил Максима Кресси, Джеймса Дакворта, Маккензи Макдональда и Джона Изнера.
Вскоре 19-летний теннисист выиграл два матча на турнире в Уинстон-Сейлеме и прошел один раунд на US Open.
В ноябре Микельсен стал победителем «челленджера» в Ноксвилле и дошел до финала в Шампейне.
Медьедович
Хамаду по итогам сезона так и не удалось дебютировать в топ-100, но, скорее всего, это произойдет уже в начале следующего года.
В 2023-серб успел заявить о себе даже на уровне ATP, причем на разных покрытиях.
В июле Медьедович прошел квалификацию на Уимблдоне и добрался до полуфинала на грунтовом турнире в Гштаде.
В начале октября соотечественник Новака Джоковича дошел до полуфинала на турнире в Астане. Перед поражением от Себастьяна Корды он выиграл у Ласло Дьере, Александра Шевченко и Иржи Легечки.
Правила турнира
Это важный момент, особенно для тех, кто будет делать ставки. Вот основные нюансы:
матч состоит из 5 сетов;
сет играется до 4 победных геймов;
тай-брейк разыгрывается в случае ничьей 3-3;
нет игры больше-меньше;
если мяч коснулся сетки при подаче, розыгрыш продолжается.
Прогноз и ставка
На Микельсена в этом матче можно поставить за 2.38, победу Медьедовича букмекеры предлагают за 1.59.
Здесь самым оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов или сетов. Не исключено, что сербу и американцу понадобится даже пятый сет.
Ставка — тотал геймов больше 24,5 за 1.87.