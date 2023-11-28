Американец Алекс Микельсен сыграет против серба Хамада Медьедовича в первом туре группового этапа Итогового молодежного турнира ATP. Матч пройдет в Джидде (Саудовская Аравия), начало — в 21:30 мск. Микельсен — Медьедович: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Микельсен

В прошлом году Алекс не входил даже в первую тысячу рейтинга, а в этом дебютировал в топ-100.

Настоящий прорыв случился летом. В июле американец стал победителем «челленджера» в Чикаго и сенсационно дошел до финала на травяном турнире ATP в Ньюпорте.

Во втором случае Микельсен, прежде чем проиграть в решающем матче Адриану Маннарино, остановил Максима Кресси, Джеймса Дакворта, Маккензи Макдональда и Джона Изнера.

Вскоре 19-летний теннисист выиграл два матча на турнире в Уинстон-Сейлеме и прошел один раунд на US Open.

В ноябре Микельсен стал победителем «челленджера» в Ноксвилле и дошел до финала в Шампейне.

Медьедович

Хамаду по итогам сезона так и не удалось дебютировать в топ-100, но, скорее всего, это произойдет уже в начале следующего года.

В 2023-серб успел заявить о себе даже на уровне ATP, причем на разных покрытиях.

В июле Медьедович прошел квалификацию на Уимблдоне и добрался до полуфинала на грунтовом турнире в Гштаде.

Все прогнозы на теннис

В начале октября соотечественник Новака Джоковича дошел до полуфинала на турнире в Астане. Перед поражением от Себастьяна Корды он выиграл у Ласло Дьере, Александра Шевченко и Иржи Легечки.

Правила турнира

Это важный момент, особенно для тех, кто будет делать ставки. Вот основные нюансы:

матч состоит из 5 сетов;

сет играется до 4 победных геймов;

тай-брейк разыгрывается в случае ничьей 3-3;

нет игры больше-меньше;

если мяч коснулся сетки при подаче, розыгрыш продолжается.

Прогноз и ставка

На Микельсена в этом матче можно поставить за 2.38, победу Медьедовича букмекеры предлагают за 1.59.

Здесь самым оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов или сетов. Не исключено, что сербу и американцу понадобится даже пятый сет.

Ставка — тотал геймов больше 24,5 за 1.87.