Россиянин Андрей Рублев сыграет против серба Новака Джоковича в полуфинале «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 4 ноября, начало — в 19:00 мск. Джокович — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Джокович

Новак в четвертьфинале с трудом выиграл у Хольгера Руне — 7:5, 6:7, 6:4.

Но в отличие от встречи с Таллоном Грикспором, сценарий матча против датчанина не удивил.

Год назад Ноле проиграл Хольгеру в финале парижского «Мастерса», а этой весной — на турнире в Риме.

На этот раз Джокович идеально провел решающий сет — на приеме у соперника не было ни малейших шансов. Ну а серб благодаря своему невероятному опыту все-таки смог сделать один брейк.

Ну и нельзя не отметить выносливость Джоковича, который в 36 лет спокойно проводит трехчасовые матчи.

Рублев

Андрей тем временем едва не стал очередной жертвой организаторов турнира.

Встреча россиянина с Алексом Де Минором завершилась в час ночи по местному времени.

«Мне еще нужно поужинать, пройти процедуры, принять душ. Не знаю, когда я лягу спать. В 4? В 5? Прекрасное расписание. Спасибо», — сказал Рублев после волевой победы над австралийцем.

Андрей плохо начал матч с Де Минором, но в итоге совершил камбэк, причем получилось очень эффектно — 4:6, 6:3, 6:1.

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Всё это, конечно, очень хорошо, но успеет ли Рублев хотя бы выспаться перед матчем с Джоковичем? О нормальном восстановлении здесь не может быть и речи. Но одно точно можно сказать: в отличие от Синнера, Андрей не снимется, в этом плане он боец.

Прогноз и ставка

На Джоковича в этом матче можно поставить за 1.38, победу Рублева букмекеры предлагают за 3.05.

У Андрея так себе статистика в играх против Новака — четыре поражения в пяти матчах.

Но сейчас, несмотря на всё, есть ощущение, что россиянин удивит серба. Хотя Джоковича наверняка тоже заметил, что соперник добился существенного прогресса за последние несколько месяцев.

Ставка — Рублев возьмет хотя бы один сет за 1.82.

Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Рублева больше 12,0 за 2.00.