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    Рублев шокирует Джоковича?

    Джокович — Рублев. Ставка (к. 2.00) и прогноз на «Мастерс» в Париже 4 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Джокович — Рублев
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против серба Новака Джоковича в полуфинале «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 4 ноября, начало — в 19:00 мск. Джокович — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Париж. Мужчины 04 Ноября 2023 года

    Джокович

    Новак в четвертьфинале с трудом выиграл у Хольгера Руне — 7:5, 6:7, 6:4.

    Но в отличие от встречи с Таллоном Грикспором, сценарий матча против датчанина не удивил.

    Год назад Ноле проиграл Хольгеру в финале парижского «Мастерса», а этой весной — на турнире в Риме.

    На этот раз Джокович идеально провел решающий сет — на приеме у соперника не было ни малейших шансов. Ну а серб благодаря своему невероятному опыту все-таки смог сделать один брейк.

    Ну и нельзя не отметить выносливость Джоковича, который в 36 лет спокойно проводит трехчасовые матчи.

    Рублев

    Андрей тем временем едва не стал очередной жертвой организаторов турнира.

    Встреча россиянина с Алексом Де Минором завершилась в час ночи по местному времени.

    «Мне еще нужно поужинать, пройти процедуры, принять душ. Не знаю, когда я лягу спать. В 4? В 5? Прекрасное расписание. Спасибо», — сказал Рублев после волевой победы над австралийцем.

    Андрей плохо начал матч с Де Минором, но в итоге совершил камбэк, причем получилось очень эффектно — 4:6, 6:3, 6:1.

    Все прогнозы на теннис

    Всё это, конечно, очень хорошо, но успеет ли Рублев хотя бы выспаться перед матчем с Джоковичем? О нормальном восстановлении здесь не может быть и речи. Но одно точно можно сказать: в отличие от Синнера, Андрей не снимется, в этом плане он боец.

    Прогноз и ставка

    На Джоковича в этом матче можно поставить за 1.38, победу Рублева букмекеры предлагают за 3.05.

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    У Андрея так себе статистика в играх против Новака — четыре поражения в пяти матчах.

    Но сейчас, несмотря на всё, есть ощущение, что россиянин удивит серба. Хотя Джоковича наверняка тоже заметил, что соперник добился существенного прогресса за последние несколько месяцев.

    Ставка — Рублев возьмет хотя бы один сет за 1.82.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Рублева больше 12,0 за 2.00.

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    Джокович — Рублев: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 04.11.2023. Прогнозы на теннис. Рублев шокирует Джоковича?
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