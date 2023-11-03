Американка Джессика Пегула сыграет против гречанки Марии Саккари в третьем туре группового этапа Итогового турнира WTA. Матч пройдет 3 ноября в мексиканском Канкуне, начало — в 01:00 мск. Пегула — Саккари: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Пегула

Джессика стала первой полуфиналисткой итогового, и это — сенсация. Даже с учетом всей непредсказуемости женского тенниса.

В первом матче американка выиграла у Елены Рыбакиной — 7:5, 6:2. Но самое интересное и неожиданное случилось в следующей игре.

Во втором туре Пегула уверенно разобралась с Ариной Соболенко, которая на старте турнира уничтожила Саккари (6:1, 6:0).

В отличие от гречанки, для Джессики агрессивная игра белорусской теннисистки вообще не стала проблемой.

У Пегулы тоже были ошибки, но при этом она взяла на приеме пять геймов. Соболенко после матча утверждала, что во всем виноват плохой корт, но на самом деле она просто не ожидала такого сопротивления.

Саккари

Мария тем временем уже потеряла шансы на выход из группы, проиграв оба предыдущих матча.

В первом туре теннисистка из Греции потерпела неприятное поражение от Соболенко — 0:6, 1:6.

После этого Саккари уступила Елене Рыбакиной — 0:6, 7:6, 6:7. В решающем сете всё могло сложиться иначе, но в целом это закономерный результат.

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Но при этом надо понимать, что у Саккари остается финансовая мотивация. За одну победу на групповом этапе организаторы заплатят участницам 250 тысяч долларов.

Прогноз и ставка

На Пегулу в этом матче можно поставить за 1.37, победу Саккари букмекеры предлагают за 3.10.

Джессика не просто вышла в плей-офф — она уже гарантировала себе первое место в группе. Но это не значит, что она подарит сопернице победу в предстоящем матче.

Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 2.00.