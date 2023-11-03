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    Рыбакина не пустит Соболенко в полуфинал Итогового турнира?

    Соболенко — Рыбакина. Ставка (к. 2.02) и прогноз на Итоговый турнир WTA 3 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Соболенко — Рыбакина
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    Арина Соболенко
    Белоруска Арина Соболенко сыграет против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной в третьем туре группового этапа Итогового турнира WTA. Матч пройдет 3 ноября в мексиканском Канкуне, начало — в 02:30 мск. Соболенко — Рыбакина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Итоговый чемпионат WTA 03 Ноября 2023 года
    Арина Соболенко
  • Белоруссия
    •  Арина Соболенко 02:30 Елена Рыбакина Елена Рыбакина
  • Казахстан
    •

    Соболенко

    Арина, конечно, умеет удивлять. После яркой победы над Марией Саккари (6:0, 6:1) вряд ли кто-то сомневался, что у нее будут проблемы на групповом этапе, но выводы оказались поспешными.

    Во втором матче белорусская теннисистка проиграла Джессике Пегуле — 4:6, 3:6.

    Главной проблемой Соболенко стала неуверенная игра на собственной подаче. Американка реализовала пять брейк-пойнтов.

    По мнению Арины, в поражении виноваты организаторы турнира, которые не позаботились о том, чтобы лучшие теннисистки мира играли на качественном корте. Но для Пегулы покрытие почему-то не стало проблемой.

    Рыбакина

    Елена тем временем вернулась в борьбу за место в полуфинале после победы над Марией Саккари.

    Как и ожидалось, игра получилась нервной, хотя после первого сета многие наверняка выключили трансляцию — 6:0, 6:7, 7:6.

    Перед этим Рыбакина проиграла американке Джессике Пегуле (5:7, 2:6), которая уже гарантировала себе первое место в группе.

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    Рыбакина, как и Соболенко, постоянно жалуется на качество корта в Канкуне и на погодные условия — чересчур ветрено.

    Прогноз и ставка

    На Соболенко в этом матче можно поставить за 1.55, победу Рыбакиной букмекеры предлагают за 2.46.

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    В этом году Арина обыграла Елену в финале Открытого чемпионата Австралии, но позже уступила ей в Индиан-Уэллсе и Пекине.

    Скорее всего, на этот раз Соболенко и Рыбакина устроят матч-триллер из трех сетов. На кону — путевка в полуфинал.

    Ставка — тотал геймов больше 22,5 з 2.02.

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    Соболенко — Рыбакина: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 03.11.2023. Прогнозы на теннис. Рыбакина не пустит Соболенко в полуфинал Итогового турнира?
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