Белоруска Арина Соболенко сыграет против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной в третьем туре группового этапа Итогового турнира WTA. Матч пройдет 3 ноября в мексиканском Канкуне, начало — в 02:30 мск. Соболенко — Рыбакина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Соболенко

Арина, конечно, умеет удивлять. После яркой победы над Марией Саккари (6:0, 6:1) вряд ли кто-то сомневался, что у нее будут проблемы на групповом этапе, но выводы оказались поспешными.

Во втором матче белорусская теннисистка проиграла Джессике Пегуле — 4:6, 3:6.

Главной проблемой Соболенко стала неуверенная игра на собственной подаче. Американка реализовала пять брейк-пойнтов.

По мнению Арины, в поражении виноваты организаторы турнира, которые не позаботились о том, чтобы лучшие теннисистки мира играли на качественном корте. Но для Пегулы покрытие почему-то не стало проблемой.

Рыбакина

Елена тем временем вернулась в борьбу за место в полуфинале после победы над Марией Саккари.

Как и ожидалось, игра получилась нервной, хотя после первого сета многие наверняка выключили трансляцию — 6:0, 6:7, 7:6.

Перед этим Рыбакина проиграла американке Джессике Пегуле (5:7, 2:6), которая уже гарантировала себе первое место в группе.

Все прогнозы на теннис

Рыбакина, как и Соболенко, постоянно жалуется на качество корта в Канкуне и на погодные условия — чересчур ветрено.

Прогноз и ставка

На Соболенко в этом матче можно поставить за 1.55, победу Рыбакиной букмекеры предлагают за 2.46.

В этом году Арина обыграла Елену в финале Открытого чемпионата Австралии, но позже уступила ей в Индиан-Уэллсе и Пекине.

Скорее всего, на этот раз Соболенко и Рыбакина устроят матч-триллер из трех сетов. На кону — путевка в полуфинал.

Ставка — тотал геймов больше 22,5 з 2.02.